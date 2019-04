De ex-vereador a lavador de carro, César Bonfim e a vida fora da CMM

Manaus - Na rota contrária de políticos que escalam cargos cíclicos no Parlamento, o ex-vereador de Manaus César Cerqueira Bonfim, 61, teve um futuro distinto dos ex-colegas da política. Ele viveu o auge de sua carreira ao alcançar a presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM) entre 1989 e 1992, quando integrava o extinto PFL, e hoje tira seu sustento na garagem de sua casa, na Rua Santos Dumont, bairro Praça 14, como lavador de carros pela parte da manhã. No turno vespertino, dá aula de matemática em uma escola estadual.

“Eu sempre dizia na Câmara que, se eu não fosse vereador, eu ia carregar caixas lá na beira do mercado, porque Deus me deu braços, pernas, vontade e coragem”, diz.

A história do ex-vereador tem ligação direta com o EM TEMPO. Após denúncias feitas por Francisco Praciano (PT) - na época vereador -, sobre desvios de recursos de um fundo da CMM que cobria gastos pessoais de saúde dos parlamentares, o jornal passou a investigar o caso por meio dos jornalistas Mário Adolfo, Jacira Reis e Solange Elias e publicou uma série de reportagens que culminaram na cassação do mandato de Bonfim, que chegou a chamar, da tribuna da Casa, o EM TEMPO de “jornal vagabundo”. Ele, no entanto, nega que tenha praticado algum ato de corrupção.

Ex-vereador de Manaus hoje é lavador de carros | Foto: Marcely Gomes







“Se eu contar pelo menos um terço do que sei, posso morrer. Mas, nessa vida política, se você não se encaixar neste ‘mar de corrupção’, você está fora do esquema. Uma vez eu disse para a minha mãe que entrei e saí, mas não me tornei bandido. O que a sociedade pensa de mim pouco importa, o que importa é minha consciência”, afirma.

As acusações envolvendo esquema de corrupção chegaram ao ápice quando a casa de Praciano foi metralhada. Sobre a história, Bonfim conta que armaram para incriminá-lo.

“Dois dias antes do fato, foram até a minha casa vender uma metralhadora. Como eu não comprei, mesmo assim eles deram uma rajada na casa do Praciano”, diz.

Cesar Bonfim é pai de oito filhos, tem duas ex-mulheres e mora com dois irmãos mais novos em uma casa simples, de dois andares. A humildade dos dias atuais contrasta com a vida abastada do passado. Pessoas que tiveram ligação com ex-vereador relataram à reportagem que ele era um homem festeiro, que gostava de tomar as melhores bebidas e sair com mulheres bonitas. No entanto, Bonfim não demonstra ter saudade da vida pública.

Cesar Bonfim é pai de oito filhos, tem duas ex-mulheres e mora com dois irmãos mais novos | Foto: Marcely Gomes





“A política foi muito decepcionante. Vinte anos depois, ainda continuam as mesmas mentiras, os mesmos protagonistas. Os parlamentares são vendidos até hoje, assim como presenciei antes. ”, conta ao constatar que a corrupção permeia todas as relações humanas e segmentos da sociedade.

“A corrupção está impregnada em todo local. Até no meio da lavagem de carro a corrupção acontece. Aqui no lava a jato, por exemplo, se deixar com outra pessoa, eles me roubam”, garante.

Sem amigos

Se a humildade é uma característica evidente de César Bonfim, alguns minutos de conversa revelam uma certa amargura do ex-politico com o desenrolar de sua história, sobretudo com relação à decepção com algumas pessoas. Ele diz que não preservou nenhuma amizade da vida pública e afirma categoricamente que atualmente não tem nenhum colega.

“Os amigos só estão contigo por causa do dinheiro e poder, depois que você não tem mais nada, eles te abandonam”, conclui.

César Roberto Cerqueira Bonfim, 61, homem que marcou a história da política local na década de 1990, hoje é professor de matemática e faz extra lavando carros na porta da sua casa, no bairro Praça 14, localizado na zona Sul de Manaus.

