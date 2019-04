Wilson Lima e ministro acertam detalhes de viagem à BR-319

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, estiveram reunidos na manhã desta terça-feira (23) para tratar sobre a BR-319 e definir detalhes da viagem que o ministro e governador, acompanhados de parlamentares, devem fazer pela rodovia.

Wilson Lima está em Brasília para participar do IV Fórum de governadores e a reunião com Tarcísio Gomes também contou com a participação do deputado federal Átila Lins.

De acordo com o ministro, a viagem vai contar, também, com técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão federal responsável pelas políticas de proteção do meio ambiente no Brasil.

“Estamos organizando detalhes da viagem que vai acontecer muito em breve, ainda no mês de maio. Nessa oportunidade nós estaremos com dirigentes do Ibama também presentes, para que eles sintam a necessidade dessa BR, o sofrimento da população. Para que eles percebam que se trata de uma rodovia que já foi pavimentada e que, portanto, não tem óbices para o seu licenciamento”, enfatizou Tarcísio Gomes.



A viagem vai contar, com técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão federal responsável pelas políticas de proteção do meio ambiente no Brasil | Foto: Fotos: Diego Peres / Secom

O governador Wilson Lima destacou o empenho e esforço empregados na resolução de entraves, para a retomada das obras da BR.

“Tem um passo importante nesse processo: há vontade política do Governo Federal em fazer com que isso aconteça. E há também a disposição do ministro da infraestrutura que, inclusive, conhece muito bem a nossa região. Nós precisamos superar essa etapa da licença ambiental. Também já há o comprometimento do Ibama nesse sentido, de ir lá e de conhecer essa realidade, para que a gente possa caminhar”, disse Wilson Lima.

O governador Wilson Lima destacou o empenho e esforço empregados na resolução de entraves, para a retomada das obras da BR-319 | Foto: Fotos: Diego Peres / Secom

Tarcísio Gomes afirmou que, superada a etapa do licenciamento, será possível iniciar a pavimentação.

“Até porque a bancada do Amazonas sempre tem comparecido com recurso. Ela sempre aporta dinheiro lá, para que a gente possa fazer esse investimento. Então eu tenho certeza que a gente vai vencer a etapa do licenciamento e vai conseguir iniciar a obra da 319”, assegurou o ministro.

*Com informações da assessoria

