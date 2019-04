Wilson Lima e ministro da Infraestrutura irão percorrer BR 319

Ministro vem para “rali” na BR-319

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, topou o desafio do governador do Amazonas, Wilson Lima. Vai percorrer de carro a BR-319. Ontem o ministro e Wilson acertaram detalhes da viagem pela rodovia.

Lima está em Brasília para participar do IV Fórum de Governadores e da reunião com Tarcísio Gomes, que também contou com a participação do deputado federal Átila Lins.

— Estamos organizando detalhes da viagem, que vai acontecer muito em breve, ainda no mês de maio –, anunciou o ministro.

Comboio

Além de parlamentares estaduais, vão acompanhar o ministro e o governador parlamentares da bancada federal e técnicos do Ibama - órgão federal responsável pelas políticas de proteção do meio ambiente no Brasil.

Agora vai

O ministro disse que a presença dos dirigentes do Ibama é importantíssima.

Para que eles percebam que se trata de uma rodovia que já foi pavimentada.

— Portanto, não há óbices para o seu licenciamento –, argumentou Tarcísio.

Bom senso

Ainda bem que o ministro pensa assim.

Porque nem os políticos amazonenses que passaram pelos ministérios em governos passados pensaram.

Aliados verde-oliva

Estrategista, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), deixou claro que é mais inteligente trazer os militares do governo para o lado do Amazonas, que confrontá-los.

Ontem o tucano disse que que confia muito nos militares que viveram no Amazonas – e conhecem muito bem a nossa realidade –, para defender a Zona Franca de Manaus dentro do governo Bolsonaro.

Puxão de orelha

Aliás, Arthur aproveitou para mandar um recado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje o “ inimigo nº 1 da Ziona Franca”.

— Os militares podem esclarecer muito bem o Paulo Guedes sobre o que é a ZFM!

Sarafa na vigília

O deputado Serafim Corrêa (PSB) está em Brasília.

Ele viajou para acompanhar, nesta quarta-feira (24), o julgamento do Recurso Extraordinário 592.891, no Supremo Tribunal Federal (STF), que definirá futuro de empresas produtoras de bens intermediários fabricados na Zona Franca de Manaus.

Vai se ver comigo

O deputado federal José Ricardo (PT) anunciou, da tribuna da Câmara dos Deputados ontem (23), que vai convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para prestar esclarecimentos acerca de declarações dadas sobre a Zona Franca.

Somos brasileiros

Zé 13 cobrou que o governo federal tem que cuidar do Brasil. E a Zona Franca de Manaus faz parte do país.

— O Amazonas e o povo que mora lá também são Brasil.

Catitas gulosas

O pagamento de supersalários aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul teve repercussão nacional nessa segunda-feira (22).

Nos primeiros dois meses deste ano, os sete receberam R$ 1,4 milhão, conforme o blog do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de São Paulo.

Catitas gulosas 2

Em média, a remuneração foi de R$ 200 mil por bimestre, valor que um trabalhador comum levaria 16 anos e oito meses de trabalho e suor para acumular.

Quem paga?

Só que o dinheiro é proveniente dos impostos pagos pelos contribuintes sul-mato-grossenses.

E tome militar

O presidente Jair Bolsonaro vai nomear o contra-almirante Sergio Ricardo Segovia Barbosa para comandar a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

O cargo está vago há cerca de duas semanas, após o embaixador Mario Vilalva ter sido demitido pelo ministro das relações Exterior, Ernesto Araújo.

Está ganhando

Jair Bolsonaro já tem mais militares ao seu lado do que o governo do general Médici.

E mais oficiais entre os ministros do que o marechal Castelo Branco.

(in) Justiça iraniana

Em pleno século 21, a Justiça do Irã condenou a advogada e ativista pelos direitos humanos Nasrin Sotoudeh a 33 anos de prisão e 148 chibatadas.

Crime: ter defendido mulheres que protestaram contra a obrigação de usar o véu islâmico.

É irracional

A decisão havia sido divulgada em março passado e condena a ativista por “complô contra a segurança nacional”.

E mais: “ameaças contra o sistema”, “instigação à corrupção e à prostituição” e por ter “aparecido no tribunal sem véu”.

