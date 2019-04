Roberto Cidade quer frente para fiscalizar transporte em Manaus

ônibus pegando fogo no terminal da Constantino Nery em Manaus no dia 18 de abril | Foto: Izaias Godinho

Manaus - Em discurso realizado no Plenário Ruy Araújo, na manhã desta quarta-feira (24), o deputado estadual Roberto Cidade (PV) destacou sua insatisfação com o transporte coletivo de Manaus, diante do relatório apresentado pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), com os dados referentes ao número de casos de panes nos ônibus durante o mês de março na capital. O documento relata 436 panes mecânicas e 32 infrações de trânsito nos veículos.



"Isso mostra o quanto a frota da capital é defasada e enfrenta sérios problemas oriundos da falta de manutenção. Como se já não bastasse, ainda falta muita fiscalização por parte dos órgãos competentes, uma vez que a lei municipal que determina a vida útil de cinco anos para os veículos está sendo descumprida, chegando a haver ônibus com mais de dez anos circulando livremente pela cidade", disse o deputado.

Por ser presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade, Roberto Cidade garantiu que irá criar uma Frente Parlamentar para que, junto ao Sinetram e SMTU, possa encontrar soluções para que tais episódios não aconteçam.

"Vamos realizar uma audiência pública aqui na Assembleia e convocar todos os responsáveis das empresas e dos órgãos de fiscalização para tratarmos dos problemas existentes nesse sistema que piora a cada dia", concluiu Roberto.

De acordo com o relatório apresentado pela SMTU, as empresas líderes no número de panes mecânicas foram a Açaí, com 123 casos, seguida pela Global, com 66, e Integração, com 62 ocorrências.

De acordo com o art. 31 e inciso XXI da Lei n.1779/13, a empresa que deixar veículos em via pública está sujeita a multa e apreensão do ônibus.