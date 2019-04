Único deputado do AM na CCJ, Marcelo Ramos vota favorável à Reforma

Marcelo Ramos (PR) é o único representante do Amazonas na Comissão de Constituição e Justiça da Casa | Foto: Divulgação

Manaus -A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (23), a admissibilidade da reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro (PEC 6/19). Foram mais de 8 horas de reunião com 48 votos a favor e 18 contra.



O deputado federal Marcelo Ramos (PR) é o único representante do Amazonas na Comissão e votou sim para a admissibilidade da PEC. De acordo com o deputado federal, o Partido da República (PR) só aprovaria as propostas da equipe econômica de Jair Bolsonaro se houver recuo em relação às mudanças nas regras de aposentadorias dos professores.

“O atual regime de aposentadoria dos professores não configura privilégio. Eles têm uma carga de trabalho muito pesada, estressante, com grande desgaste psicológico. É preciso valorizar os servidores”, comentou.

O parlamentar também acredita que a Reforma da Previdência pode equilibrar as contas públicas e diminuir o déficit fiscal, porém sem prejudicar as pessoas mais humildes.

“Assim tenho agido para fazer os ajustes na proposta do governo, nos itens que atingem mais duramente os mais pobres. Como a manutenção da multa de 40% do FGTS dos aposentados que voltam a trabalhar, e a iniciativa do Legislativo para propor projetos que alterem regras previdenciárias, quando a proposta original dava iniciativa privativa ao Presidente da República”, comentou Ramos.

Comissão Especial

A votação desta terça-feira (23) foi apenas quanto à constitucionalidade da PEC. A próxima etapa será a tramitação da proposta na Comissão Especial que deve ser instalada ainda nessa semana. Nela, será discutida o mérito da proposta. Algo que Marcelo Ramos acredita que devem ser feitas novas mudanças da proposta original.

Segundo o parlamentar, ele deve atuar para manter os direitos previdenciários de trabalhadores rurais, idosos deficientes de baixa renda e professore, bem como para evitar a aplicação das regras nos Regimes Próprios de Estados e Municípios.

