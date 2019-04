Comissão da CMM vai acompanhar vistorias nas garagens de ônibus

Manaus - Com o expressivo número de 436 panes mecânicas registradas no mês de março, a frota de ônibus que compõe o sistema de transporte público de Manaus será alvo de vistorias da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) e da Câmara Municipal de Manaus (CMM), por intermédio da Comissão de Transportes e Mobilidade.

A decisão foi acertada durante reunião realizada na quinta-feira (25), que contou com a presença da SMTU e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Para o presidente da Comissão de Transportes, vereador Rosivaldo Cordovil (Podemos), esta é uma oportunidade de averiguar de perto quais os principais problemas enfrentados pelas empresas que registraram somente no mês de março uma média de 14 coletivos quebrados por dia.

“Vamos fazer essa visita técnica às empresas junto com a SMTU e tentar descobrir o motivo pelo qual tantos ônibus apresentam pane mecânica em Manaus. Esperamos dessa forma contribuir para reduzir esse problema que vem prejudicando muitos usuários do transporte coletivo”, destacou.

Segundo o presidente do Sinetram, Algacir Gurgacz, as panes no transporte coletivo são normais, como qualquer outro veículo particular, mas admite o alto número de ocorrências registrado no mês de março.

"Qualquer veículo particular está suscetível a quebrar, agora imagine um ônibus urbano que roda cerca de 300 quilômetros por dia. Nós fazemos as devidas revisões, mas é importante lembrar a quantidade de quilômetros que estes veículos rodam" disse Gurcacz lembrando que as maiorias das panes são referentes aos pneus.

Participaram da reunião os vereadores Chico Preto (PMN), Glória Carratte (PRP), Bessa (SD), Eloi Abreu (PHS) e Jaildo dos Rodoviários (PCdoB).

Leia mais:

Wilson assina promoção de policiais e diz que classe será respeitada

Wilson Lima anuncia construção de trecho do Igarapé do 40