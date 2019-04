Lula diz querer desmascarar Sérgio Moro

Lula deu a primeira entrevista após ser preso | Foto: Daniel Landazuri





Na primeira entrevista concedida depois de sua prisão - em abril de 2018 -, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na última sexta-feira (26) ter uma "obsessão em desmascarar" o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) e todos os integrantes da operação Lava Jato responsáveis por sua condenação no caso do tríplex de Guarujá.

Lula concedeu entrevista de cerca de duas horas à Folha de S. Paulo e ao El País pela parte da manhã, na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está preso há pouco mais de um ano. A conversa com os jornalistas foi autorizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.

“Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, de desmascarar o (procurador da República Deltan) Dallagnol e sua turma e desmascarar aqueles que me condenaram, que eu ficarei preso 100 anos, mas não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade”, disse.

“Durmo todo dia com a minha consciência tranquila. E tenho certeza de que o Dallagnol não dorme, que o (ministro da Justiça e ex-juiz Sergio) Moro não dorme”, completou.

O ex-presidente afirmou que quer provar a "farsa montada", ao se referir ao apartamento em Guarujá atribuído a ele. Ele foi condenado neste processo pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela acusação de ter sido beneficiado pela empreiteira OAS com um tríplex em um condomínio no litoral paulista.

Apesar de falar em "obsessão", Lula afirmou que não guarda nenhuma mágoa. "Você sabe que não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio a gente morre antes", afirmou.

Lula foi condenado em julho de 2017 em primeira instância pelo então juiz federal Sergio Moro. Depois, em janeiro de 2018, a pena foi aumentada pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), responsável pelos casos em segunda instância da Lava Jato.

Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação de Lula no caso do tríplex, mas reduziu a pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias. A diminuição da pena abriu caminho para que o ex-presidente migre em setembro deste ano para o regime semiaberto - em que o preso dorme na cadeia, mas pode sair durante o dia.

Críticas a Bolsonaro

Lula não poupou Jair Bolsonaro. Disse que a elite brasileira deveria fazer uma autocrítica depois da eleição de 2018 e que o atual presidente só perdurará se construir um partido sólido.

“Vamos fazer uma autocrítica geral nesse país. O que não pode é esse país estar governado por esse bando de maluco que governa o país. O país não merece isso e sobretudo o povo não merece isso”

Luiz Inácio comparou o tratamento que a imprensa dá a ele com o que reserva ao atual presidente da República.

“Imagine se os milicianos do Bolsonaro fossem amigos da minha família? ”, questionou, referindo-se ao fato de o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, ter empregado familiares de um miliciano foragido da Justiça em seu gabinete quando era deputado estadual pelo Rio.

Lula disse ainda que, se sair da prisão, quer "conversar com os militares" para entender "por que esse ódio ao PT" já que seu governo teria recuperado o orçamento das Forças Armadas.

Disse que acompanha a briga de Bolsonaro com o vice-presidente, Hamilton Mourão. Mas afirmou que era "grato" ao general "pelo que ele fez na morte do meu neto (defender que ele fosse ao velório), ao contrário do filho do Bolsonaro (Eduardo)", que afirmou no Twitter que Lula queria se vitimar com a morte do menino.

Ironias

Lula usou de ironia para alfinetar Moro, ao lembrar que o ex-juiz e atual ministro da Justiça, tem “deslizado” no português.

“Sempre riram de mim porque eu falava ‘menos’. Agora, o Moro falar ‘conje’ é uma vergonha”, afirmou. Lula disse também acreditar que "Moro não sobrevive na política".

Outra alfinetada foi dada no ministro das relações exteriores Ernesto Araújo. “O país tem hoje "o mais baixo nível de política externa que já vi na vida. O Celso Amorim (o ex-chanceler de seu governo), tem uma dívida por ter deixado o Ernesto Araújo seguir carreira no Itamaraty”, falou.

