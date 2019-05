Caravana Lula Livre traz Fernando Haddad a Manaus

Manaus - O ex-candidato à presidência da república Fernando Haddad (PT), vem à Manaus no dia 24 de maio para participar da caravana “Lula Livre”. Durante a manifestação em apoio ao ex-presidente Lula da Silva, o político vai discutir sobre a importância do modelo da Zona Franca de Manaus e sobre permanência do modelo no Amazonas. A informação foi confirmada pelo secretário estadual do Partido dos Trabalhadores (PT-AM), Luiz Borges.

O secretário estadual do PT afirmou que a caravana escolheu o Amazonas para início da caravana porque quer ressaltar a importância econômica do Pólo Industrial de Manaus. “ Durante o governo Dilma, houve a prorrogação de 73 anos para a permanência da Zona Franca de Manaus na região Norte, para dar segurança aos investimentos. Mas governos mudam e há o risco de perdermos esse modelo de desenvolvimento e prejudicar o emprego e renda da população”, frisou.



A liderança do PT ainda não confirmou o horário e o local da carreata, mas devido à quantidade de apoiadores na região, esperam uma grande mobilização “Esperamos que seja uma mobilização muito boa. O Haddad teve uma votação expressiva em Manaus”, afirmou Luiz Borges, acrescentando que há a possibilidade da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman estar presente, embora isso ainda não tenha sido confirmado.

Depois do Amazonas, a caravana “Lula Livre” vai para cidade de Belém, no estado do Pará, no dia 26 de maio. De acordo com a liderança estadual do PT, os estados Piauí e Maranhão serão os próximos a receberem o político.



Sobre Fernando Haddad



Fernando Haddad foi candidato a presidência pelo PT nas eleições de 2018 e é uma das principais lideranças do Partido. Dentre os cargos públicos que já ocupou, foi Ministro da Educação, durante o governo Lula em 2005. Foi também prefeito da cidade de São Paulo de 2013 à 2016.



