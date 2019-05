Vídeo: Wilson Lima recebe ministro Carlos Cruz no Amazonas

São Gabriel da Cachoeira - O governador do amazonas, Wilson Lima, recebeu na última segunda-feira (6) em São Gabriel da Cachoeira, o ministro-chefe da secretaria de governo da presidência da república, general Carlos Alberto Santos Cruz.

A missão do general na fronteira é checar as condições da prestação do serviço de saúde à população indígena do município pelo exército.

Wilson e o ministro também participaram de um encontro com o prefeito, vereadores e lideranças indígenas e comunitárias da cidade para conseguir recursos.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Mariana Rocha/TV Em Tempo

