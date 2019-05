Omar Aziz defende general Villas-Bôas em briga com Olavo de Carvalho

Brasília (DF) - O senador Omar Aziz (PSD) saiu em defesa, nesta terça-feira (7), do general-de-exército Eduardo Villas-Bôas, ex-comandante do Exército Brasileiro, no Plenário do Senado Federal. A defesa veio após o filósofo e principal ideólogo do governo Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho, afirmar que a pior coisa que estava vendo era que oficiais militares fossem "buscar proteção escondendo-se por trás de um doente preso a uma cadeira de rodas", em referência à doença degenerativa do general.

Omar, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) salientou que conviveu com o general Villas-Bôas, a quem chamou de "conhecido de longa data". "Convivi com o General Vilas-Boas, que é uma pessoa equilibradíssima. Por outro lado, vejo um cidadão que não conhece a realidade brasileira, cujo o qual não conheço nenhum mérito, palpitando", argumentou.

O senador ainda questionou a relevância de Olavo de Carvalho, dizendo nem conhecer o mesmo. "Presto minha solidariedade ao general Villas-Boas, que foi atacado pelo senhor Olavo de Carvalho, cujo o qual não sei nem de onde veio, tendo em vista que o general é um homem de bem. Como presidente da Comissão e senador, presto minha solidariedade a ele", comentou.

'Pitacos'

Omar criticou ainda os pitacos dados pelo ideólogo, tendo em vista que o mesmo vive nos Estados Unidos e não conhece a realidade do país. "Não podemos admitir que um homem que está em um apartamento muito bem confortável, vivendo uma vida boa em outro país, querendo intervir e falando de pessoas que não conhece ou convive, que já trabalhou muito pelo país", argumentou.



Aziz fez uma análise do panorama político em seu discurso. Segundo ele, a direita atual é sua principal adversária. "A preocupação hoje é que não precisa nem de oposição, tendo em vista que se atacam entre si. A situação chegou em um limite", analisou.

O ex-governador pediu uma resolução do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que vem tentado amenizar as brigas entre a ala olavista e a ala dos generais no seu governo. "Ou ele toma uma decisão de ficar ao lado do conselheiro mor, o sr. Olavo de Carvalho, ou ele toma a decisão de ficar ao lado de brasileiros que lutaram para que o Brasil permanecesse com a sua autonomia e, principalmente, com o respeito que tem hoje", solicitou o senador.

Paulo Guedes

O senador aproveitou para criticar o ‘’guru’’ de Bolsonaro, Paulo Guedes, sugerindo um despreparo para o cargo. "Os números que ele diz são questionáveis. Ele não tem noção do que diz, ele ouve dizer e chuta. E assim, a mentira vira verdade para a população menos esclarecida. Ele brinca de falar de números", comentou.

Omar terminou dizendo que tomará providencias acerca de Paulo Guedes, em conjunto com outros senadores do Amazonas. "E eu, juntamente com Plinio Valério e Eduardo Braga faremos um requerimento para provar que ele quando se posiciona, ele mente. Precisamos dar um basta nas mentiras", finalizou.

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Governador Wilson Lima assina decreto para corte de despesas no AM