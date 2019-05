Davi Almeida vai tirar o time de campo do PSB?

David tira o time do PSB

O líder nas pesquisas de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus, David Almeida, atualmente no PSB, esteve ontem (8) em Brasília (DF), onde, segundo fontes da Coluna, articula o ingresso em um novo partido.

Nos bastidores, é dado como certa a ida de Almeida para o Avante, antigo PT do B. Segundo pessoas próximas ao ex-governador, ele avalia que sua derrota para o governo do Estado, no ano passado, se deu por ter participado do pleito numa sigla de esquerda.

Subestimou a esquerda

Na avaliação da coluna – e dissemos isso durante todo o processo eleitoral –, David não chegou ao segundo turno, justamente, porque desprezou a esquerda.

Reforço vermelho

Estava claro que a então senadora Vanessa Gazziotin (PCdoB) traria os votos dos comunistas; e Francisco Praciano, os votos dos petistas.

Com isso, a história poderia ter sido outra.

Cuspiu no prato

Sem contar que, ao declarar isso, David comete um gesto de ingratidão com o presidente de honra do PSB, Serafim Corrêa, que o acolheu de braços abertos quando seu antigo partido, o PSD, fechou as portas para a sua candidatura.

Desculpa aí!

O vereador Amauri Colares (PRB) aproveitou a presença do secretário adjunto do gabinete do vice-governador na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Renato Nogueira, para pedir desculpas às críticas feitas pelos parlamentares ao governador Wilson Lima (PSC).

Voto de confiança

Colares criticou colegas de parlamento que acusam o governador de sentar na cadeira e esquecer do povo.

— O governador Wilson Lima está há apenas três meses no governo e fazendo sua parte –, disse.

Engavetador, eu?

O deputado Wilker Barreto (Podemos) leu matéria publicada no EM TEMPO e não gostou.

O jornal publicou o desabafo do vereador Hiram Nicolau (PSD) de que o ex-presidente da Câmara “engavetava” seus projetos.

Vapt-vupt

Em nota de esclarecimento enviada à coluna, Wilker lembra que o projeto que designa a avenida Professor Nilton Lins como Polo Gastronômico da cidade de Manaus, de autoria de Nicolau, chegou à presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM) no dia 9 de outubro de 2018, uma terça-feira,

E foi encaminhado na segunda-feira, dia 15, à Diretoria Legislativa da Casa (DL), diz a nota, anexando o protocolo para matar a cobra e mostrar o pau.

Zerou a pauta

A nota esclarece que o deputado Wilker Barreto “está isento de qualquer gerência com o “engavetamento”, sendo que deixou a Casa Legislativa Municipal ao fim de 2018, com a pauta zerada, conforme noticiado na imprensa à época.

Ordem do dia

A ordem no governo Wilson Lima é perseguir a eficiência.

A Sead, que tem uma escola responsável pelo aperfeiçoamento do servidor público, ouviu quase 100 gestores dos órgãos e entidades que compõem o Estado.

O objetivo foi ouvir as necessidades das secretarias para montar uma programação de cursos.

Catálogo de cursos

Segundo a titular da pasta, Inês Carolina Simonetti, com essa pesquisa, a eficiência se dá de duas formas: o Estado não corre o risco de gastar com cursos prescindíveis e as capacidades dos servidores são de acordo com o que é vital para o funcionamento dos órgãos.

A programação virou um catálogo, e essa publicação será lançada pelo governo amanhã (10).

Vereador tarado

A deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) ocupou a tribuna para denunciar um caso que considera gravíssimo.

A suspeita de estupro que pesa contra o presidente da Câmara de Vereadores do município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), Walter Alexandre de Menezes (PSDB).

Isto é estupro

La Campelo disse que o vereador tarado dopou uma jovem em um motel, filmou e estuprou a moça.

— Achando pouco ter feito sexo com a garota desacordada, ele a filmou e mandou para um grupo de amigos se gabando. Se esse vereador não sabe, isso é estupro –, denunciou a deputada.

Cassação já

A vice-presidente da Assembleia disse que a Comissão da Mulher vai acompanhar as investigações e cobrar da Justiça uma punição rigorosa.

— Já foi iniciado um processo de cassação na Câmara Municipal de Eirunepé –, adiantou a deputada.

Tablet quebrado

Após se envolver num embate com os taxistas durante a audiência pública sobre a regulamentação dos aplicativos de transporte na terça-feira (7), o vereador Chico Preto (PMN) reclamou, na sessão de ontem (8), que o tablet que fica em sua bancada foi quebrado

Não estava assim

Aos colegas, Chico afirmou que no dia anterior o aparelho estava em perfeitas condições.

O tablete da marca Asus é disponibilizado pela CMM na bancada dos parlamentares para que eles acompanhem as pautas das sessões.

PEC do Fundeb

O deputado federal Sidney Leite (PSD-AM) passou a integrar, ontem (8), a Comissão Especial que vai analisar a PEC do Fundeb (PEC 015/15).

Com 47 membros, a comissão foi instalada ontem e tem como objetivo analisar a Proposta de Emenda à Constituição que torna o Fundeb em caráter permanente.

