No AM, deputada acusa vereador de estupro e pede cassação e prisão

Manaus - A presidente da Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), ocupou a tribuna na Sessão desta quarta-feira (8) de maio, para denunciar um caso que considera gravíssimo: a suspeita de estupro que pesa contra o presidente da Câmara de Vereadores do município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), Walter Alexandre de Menezes (PSDB).

O caso Walter Cuiú, como o vereador é mais conhecido na cidade, veio à tona no mês de abril. Ele teria mantido relações com uma jovem supostamente dopada num motel da capital amazonense. O vídeo vazou num grupo de Whatsapp e chegou à imprensa, dominando posteriormente o noticiário local e nacional.

Segundo Alessandra, o movimento de mulheres de Eirunepé fez manifestações no município contra o vereador. A vice-presidente da Assembleia disse que a Comissão da Mulher vai acompanhar as investigações e cobrar da Justiça uma punição rigorosa.

“Ele dopou uma jovem em um motel, ele filmou a jovem, ele estuprou a jovem. Achando pouco ter feito sexo com a moça desacordada ele filmou a moça desacordada e mandou em um grupo de amigos se gabando de ter feito sexo com essa moça. Se esse vereador não sabe, isso é estupro”, denunciou Alessandra.

A deputada enfatizou que não vai medir esforços para que a ocorrência não passe impune. Alessandra disse o caso já foi denunciado à polícia e que também já foi iniciado um processo de cassação na Câmara Municipal de Eirunepé.

“Eu espero que esse homem seja cassado, senhores deputados, mas não só que ele seja cassado: que ele seja preso. Nós estamos acompanhando esse caso na Comissão da Mulher e nós vamos solicitar ao Ministério Púbico que peça a prisão desse homem imediatamente, até por uma questão de segurança pública porque ele está causando uma grande revolta na cidade”, afirmou a presidente da Comissão da Mulher.

Em aparte, a deputada Joana Darc (PR) sugeriu a convocação do vereador pela Comissão da Mulher para tomada de esclarecimentos sobre o caso.

Ela também defendeu a cassação de Walter Cuiú, pois considera que a conduta do vereador não condiz com o cargo público que exerce.

No dia 25 de abril deste ano, o vereador Walter Menezes conversou com o Em Tempo sobre o vídeo que veio à tona na mídia local e negou que teria dopado e estuprado a mulher.

Na ocasião, ele disse que manteve relações sexuais íntimas com o consentimento da mulher e que as acusações são irresponsáveis.

Após as declarações da deputada Alessandra Campêlo, o Em Tempo voltou a procurar o vereador, por telefone, mas a ligação não foi atendida.

