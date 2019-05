Luiz Castro, da Seduc-AM, anuncia reunião com professores

Manaus - Na manhã desta sexta-feira (10), o secretário de Educação do Amazonas, Luiz Castro (REDE), anunciou que vai realizar uma reunião com os representantes da classe dos professores da rede estadual.

A classe reivindica 15% de reajuste salarial e está com as atividades de ensino suspensas há 25 dias - quando a greve teve início no dia 15 de abril deste ano. O anúncio foi feito após solenidade de Lançamento do Catálogo 2019 da Escola Governar, no auditório da sede do Governo, situada na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

“É um momento difícil do ponto de vista econômico e fiscal no país inteiro", disse o secretário Luiz Castro | Foto: Divulgação

O secretário afirmou que a reunião com a classe de professores será conclusiva, a partir do que o Governo do Estado pode oferecer como alternativa no momento.

“É um momento difícil do ponto de vista econômico e fiscal no país inteiro. Tendo em vista as ameaças ao nosso polo industrial e com a queda da produção industrial em 10%”, afirmou o secretário, acrescentando que a economia do Amazonas é vinculada ao sucesso da indústria.

De acordo com ele, o Amazonas é o segundo Estado brasileiro com o pior desempenho industrial nesse quadrimestre . “Não podemos correr o risco de chegar no fim do ano sem pagar o 13º e com atrasos de salário. Em nenhum lugar do mundo um governo em 4 meses pode consertar os erros que vêm sendo herdados há décadas”, frisou.

A solenidade contou com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) que, na ocasião afirmou que está trabalhando para que os serviços públicos sejam eficientes | Foto: Diego Peres

Ao ser questionado sobre os aprovados no concurso da Seduc de 2018, que ainda não foram convocados, o secretário disse que não pode chamar os concursados sem que haja finalização dos contratos temporários.

“Vamos procurar antecipar os atos de convocação, como exames médicos, a partir do final desse mês e início de junho. Para que quando eles tenham que ir para as escolas, estejam devidamente aptos”, afirmou Castro.



A solenidade contou com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), que, na ocasião, afirmou que está trabalhando para que os serviços públicos sejam eficientes.

“Há uma cultura administrava que perdurou há muito tempo e temos o dever de entender que o tempo é outro”, disse o governador salientando a importância na qualificação dos servidores públicos.

O governador falou que vai universalizar o atendimento na esfera pública, não só na capital como no interior. “Há muito tempo o interior do Estado tem sido jogado para o segundo plano porque toda a riqueza foi concentrada na cidade de Manaus”. Ele disse que esteve no município de Manicoré (distante 618 km da capital), onde mais de 400 filtros foram distribuídos para atender 100 famílias com água potável.

Sobre o Catálogo da Escola Governar

“A escola tem por missão capacitar, formar e valorizar o servidor público da capital e do interior do Estado", afirmou a secretária da Sead, Inês Simonetti | Foto: Diego Peres

O Catálogo de Cursos da Escola Governar traz o calendário programático de todas as atividades de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores públicos até o fim desse ano. Coordenada pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), a Escola Governar tem a meta de triplicar a quantia de capacitações oferecidas - chegando a mais de 10 mil servidores públicos beneficiados.



De acordo com a secretária da Sead, esse ano, a meta também é alcançar um maior número de servidores do interior do Estado. “A Escola tem por missão capacitar, formar e valorizar o servidor público da capital e do interior do Estado. Nossa meta para esse ano é chegar o mais próximo do servidor público do interior, por meio do ensino à distância, em parceria com as plataformas da Universidade do Estado do Amazonas”, explicou Inês Simonetti.



Além do calendário programático completo das atividades previstas, com informações de carga horária e modalidade, o catálogo de 60 páginas é composto por um manual de instrução a respeito dos procedimentos relativos ao cadastro, inscrição e certificação dos servidores e calendário de ações do Programa Vida Ativa.



Edição: Isac Sharlon



Leia mais:

Wilson Lima recebe representantes de professores e analisa auxílios

Sindicatos da educação não têm plano para reposição de aulas no AM