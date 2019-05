Prefeito e Vice de Nhamundá quase chegam as vias de fato em reunião

Nhamundá - Na tarde desta sexta-feira (10), o clima entre o Prefeito da cidade de Nhamundá, localizada a 378 km de Manaus, Gledson ’’Nenê Machado’’ Paulain e seu vice Cleudo “Manteigão” Tavares esquentou, com ambos quase vindo as vias de fato em reunião realizada no Gabinete da Prefeitura do município.

De acordo com o representante da cidade na Capital, Gustavo Melo de Azevedo, a razão do imbróglio entre prefeito e vice foi a demissão do filho de “Manteigão”, Cleuberte Tavares, após uma solicitação do Ministério Público Estadual (MPE-AM) e recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) para que fossem encerrados os contratos de todas as pessoas que atuam na Prefeitura, mas não são concursadas e também se houvesses parentes do 1º e 2º grau com os chefes do executivo.

Antigos aliados, prefeito e vice agora cortaram de vez as relações políticas. | Foto: Reprodução

Com o ato formalizado pelo prefeito, o vice-prefeito invadiu a sala de reuniões onde se encontrava o prefeito, reunido com apoiadores de um festival que ocorrerá na cidade, dando início as discussões com o prefeito.

Gustavo Azevedo aproveitou para negar as informações repassadas por alguns veículos de que o prefeito teria ficado com o rosto desfigurado e que estaria internado, chamando tais informações como‘’sensacionalismo’’ e fake news’’

O prefeito Nenê registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia do 39º Distrito Policial de Nhamundá logo após o ocorrido, pedido proteção e segurança.

União

Nenê Machado e Cleudo Tavares eram aliados políticos desde janeiro de 2013, tendo sido reeleitos em 2016. Em junho do ano passado romperam a aliança e distanciaram-se politicamente.

