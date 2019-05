Bolsonaro desiste de cortar orçamento no MEC, dizem aliados

Brasília - Na véspera do que se desenha como a primeira grande greve do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) determinou que não haja mais cortes orçamentários no Ministério da Educação (MEC).

A ordem foi passada por telefone ao ministro da pasta, Abraham Weintraub, na tarde de hoje (14). Líderes de quatro siglas reunidas com o presidente no Palácio do Planalto presenciaram o telefonema e confirmaram a informação ao site UOL.

A decisão também foi confirmada à reportagem pelo líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (PSL-GO). "O presidente ligou para o ministro na nossa frente e pediu para rever os cortes. O ministro tentou contra-argumentar, mas não tem conversa", afirmou Waldir.

O deputado afirmou que não haverá redução em outras pastas para compensar o dinheiro que não será mais retirado da Educação.

Ainda não se sabe como será feito o anúncio do recuo. Porém, existem três possibilidades aventadas:

Um anúncio de Bolsonaro nas redes sociais

Que o ministro Weintraub fale no plenário da Câmara amanhã

Que o Ministério da Educação convoque uma entrevista coletiva.



*Colaborou Ana Carla Bermúdez, do UOL, em São Paulo.

