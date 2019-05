Como foram os mandatos dos vereadores eleitos pela 1ª vez em Manaus?

Manaus - Pelo menos 18 vereadores foram eleitos pela primeira vez nas eleições em 2016. São eles João Luiz (PRB), Mauro Teixeira (Podemos), Wallace Oliveira (Podemos), Carlos Portta (PSB), Diego Afonso (PDT), Everton Assis(DEM), Raulzinho (DEM), Bessa (SD), Fred Mota(PR), Gedeão Amorim(MDB), Coronel Gilvandro Mota (PTC), Rosinaldo Bual(PHS), William Abreu(PMN), Sargento Bentes Papinha(PR), Sassá da Construção civil (PT), Claudio Proença (PR), Prof François Fransuá (PV), André Luiz (PTC) e Joana Darc (PR).

Mas afinal quem são eles, o que eles fizeram e como foi a atuação deles na Câmara Municipal de Manaus? O Em Tempo fez uma balanço do que cada um dos vereadores novatos realizaram em seus mandatos até agora.

Joao Luiz (PRB) foi o vereador mais votado em 2016

João Luiz (PRB) é apresentador, radialista e palestrante | Foto: Divulgação

O vereador João Luiz (PRB) é apresentador, radialista e palestrante. Em 2016 foi o vereador mais votado alcançando 13.978 votos para a 17ª legislatura da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Ele apresentou 34 Projetos de Lei, dos quais quatro foram aprovados e sancionados (se tornaram leis) e 30 seguem tramitando na casa legislativa, e que deverão ser apreciados neste ano.



Só no ano passado ele esteve ausente 32 vezes na CMM, desse total, foram oito dias de licença sem ônus no mês de fevereiro, 12 dias em março, três vezes em abril. Além disso, teve no total de 2018 duas ausências justificada por atestado médico ou óbito, cinco por fortuito ou força maior e duas para licença para serviço ou missão da CMM.

Em seu primeiro ano no parlamento municipal, foi presidente da Comissão de Esporte (Comesp), da Câmara Municipal de Manaus, criou o projeto de resolução para a criação da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Fakes News, instituiu o Dia do Ciclista (25 de Agosto), entre outros projetos de lei em tramitação voltados para a valorização das pessoas, visando o bem-estar e qualidade de vida da população.

No executivo municipal, foi titular da Secretaria Municipal Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) por dez meses, tendo reativado a Corrida Cidade de Manaus, Jogos Amistosos Indígenas, Olimpíada da Terceira Idade, entre outros eventos.

Amazonense de carteirinha, João Luiz recebeu o título de Cidadão do Amazonas concedido pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e o Diploma de Cidadão de Manaus, pela Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O vereador é natural do Rio de Janeiro (RJ), tem 47 anos. Quando eleito na época João Luiz não tinha concluído o ensino médio. Hoje ele cursa o ensino superior em Gestão Pública.

Esse ano ele deixou o cargo para assumir o parlamento do Amazonas onde alcançou 25.858 votos nas eleições de 2018, quase o dobro de votos da eleição para vereador de Manaus.

Mauro Teixeira (Podemos)

O vereador Mauro Teixeira (Pode), natural de São Paulo, 45 anos, eleito 7,4 mil votos EM 2016 | Foto: Divulgação

O vereador Mauro Teixeira (Pode), natural de São Paulo, 45 anos, foi eleito 7,4 mil votos e no decorrer do seu mandato teve duas acusações contra ele, uma de racismo e a outra de compra indevida de um terreno.



Em junho de 2018, o caso de preconceito foi levado ao conhecimento da Assembleia Legislativa, o professor José Luiz Martins, conhecido como “Nego da Zumba” ou “Nego da Reino Unido da Liberdade”, denunciou um suposto ato de racismo envolvendo o vereador Mauro Teixeira (Podemos). O caso foi registrado como injúria no 18º Distrito Integrado de Polícia. “Ah, esse preto no sol aí é vagabundagem”, teria dito o parlamentar ao observar o professor trabalhando em uma construção no bairro Santa Etelvina.

Em abril de 2018, ex-funcionários da Câmara Municipal de Manaus (CMM) denunciaram a um Blog de Notícias ao vereador Mauro Teixeira (PODE) pela compra indevida, por R$ 12 mil, de uma Casinha da Saúde localizada na Rua das Missões, nº 2, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. O fato aconteceu em 2014 e teria sido arquivado pela Secretaria Municipal de Finanças (Semef), onde o parlamentar teria tentado registra-lo em seu nome.

O vereador esteve ausente 21 vezes da CMM em 2018. Dessas ausências 18 foram justificadas por “força maior” e três por missão da Câmara.

Não conseguimos falar com o vereador e nem com assessoria dele para saber quantos projetos foram aprovados.

Raulzinho (DEM)

Vereador Raulzinho (DEM) foi eleito com 5,2 mil votos em 2016 | Foto: Divulgação

O vereador Raulzinho (DEM) foi eleito com 5,2 mil votos em 2016. Natural de Manaus com 45 anos e cursando gestão pública pela Faculdade Unopar, o vereador foi líder comunitário por pelo menos 20 anos na zona Norte e Leste de Manaus.



Segundo o vereador, até o momento, ele apresentou pelo menos 15 projetos e destes dois foram aprovados. Um deles é o que o obriga motorista a sair do carro enquanto abastece Gás Natural Veicular (GNV) com o objetivo de ajudar a prevenir acidentes.

O outro projeto aprovado é que cria o Dia do Treinador Técnico de Futebol Amador, a ser comemorado em 14 de janeiro. “Minhas maiores bandeiras são o meio ambiente, transporte e saúde mental. Entendo que devemos lutar pelos deficientes físicos e os animais”, conta.

Em setembro de 2018 o vereador usou a tribuna para falar que tentou cortar os próprios pulsos quando tinha 25 anos.

Um projeto de lei municipal estabelece a isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para portadores de Neoplasia Maligna (câncer) em Manaus. O autor, vereador Raulzinho (DEM), defende o benefício para proprietários de imóveis de baixa renda, cônjuge ou filhos dos mesmos que comprovem ser portadores câncer.

Uma PL que está em tramitação Projeto de Lei nº 004/2019 pretende acabar com as possíveis adulterações no combustível ou suposta quantidade divergente no valor pago a postos de gasolina em Manaus, obrigando os donos de postos de combustíveis a se readequarem.

O vereador esteve ausente apenas duas vezes da CMM em 2018. Dessas ausências as duas foram justificadas por missão da Câmara.

Bessa (SD)



Vereador Bessa (SD) de 46 anos foi eleito em 2016 com 5,1 mil votos | Foto: Divulgação

O vereador Bessa (SD) de 46 anos foi eleito em 2016 com 5,1 mil votos. Até o momento o vereador apresentou 15 projetos, 2 aprovados e 1 em tramitação. No ano de 2018 ele teve sete ausências justificadas por ‘”força maior”.



Sobre os projetos de lei apresentados, o vereador acredita que tem que criar PLs que visam melhorar a capital amazonense e desacredita em projeto criados para nomear 'dia de várias coisas'. “Eu avalio que não vou fazer projeto só para fazer números”.

Sobre a possibilidade de se candidatar novamente para 2020 ele conta que ainda não pensou. “Nós temos quase dois anos de mandato pela frente ainda. Não pensamos em reeleição até o momento. O momento é trabalhar”.

Um dos projetos de lei do vereador que está em tramitação é o projeto que proíbe que condenados na Lei Maria da Penha assumam cargos comissionados em Manaus. Outro ponto foram as audiências públicas aprovadas pelo vereador: sobre autismo, suicídio e tráfego de veículos pesados na cidade.

O vereador é conhecido por lutar pela classe dos taxistas e mototaxistas de Manaus. Em uma das manifestações dos taxistas cobrando a regulamentação de motoristas por aplicativos, Bessa comentou: “O que a categoria (taxistas) quer é que tenham o mesmo direito e que cumpram a lei federal, por enquanto, já que ainda não há a municipal”, pontuou.

Diego Afonso (PDT)

O vereador Diego Afonso (PDT) foi eleito em 2016 com 6,2 mil votos | Foto: Divulgação

O vereador Diego Afonso (PDT), com 35 anos, formado em direito e empresário de Manaus, foi eleito em 2016 com 6,2 mil votos. É filho do deputado estadual e empresário, Adjuto Afonso (PDT).



Presidente municipal do PDT, que tem Ideologia trabalhista. O vereador e empresário tem foco em gerenciamento de emprego e renda do micro e pequeno empreendedor. "Quem gera renda é eles e precisam ter uma atenção maior".

Diego foi vice-presidente da juventude do PMDB até 2015. Em 2016, filiou-se ao Partido Democrático Brasileiro (PDT). Em 2017 foi nomeado titular da Secretaria de Estado de Política Fundiária (SPF) e também responsável pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), deixando a SPF em novembro do mesmo ano. Em 2018, Diego Afonso, retirou-se do cargo na Suhab e assumiu o mandato como vereador na Câmara Municipal de Manaus.

“Lancei um gabinete móvel para que o cidadão possa no seu bairro denunciar e falar qual é o problema. Foi criado por unanimidade a Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Empreendedores Individuais e Cooperativas de Manaus”, diz.

Segundo o vereador, até o momento ele apresentou sete projetos e 40 intervenções. Um dos projetos mencionados por ele foi o do aluno nota10 para premiar os melhores de alunos de cada escola da rede municipal.

Ele contou ainda que já se preparando para a eleição em 2020 com conversas junto ao partido.

O vereador esteve ausente nos anos de 2017 e 2018, retornando em dezembro de 2018. De dezembro até março deste ano, o vereador esteve ausente oito vezes justificados por “força maior”.

Sassá (PT)

O vereador Sassá (PT) de 44 anos, natural do Ceará | Foto: Divulgação

O vereador Sassá (PT) de 44 anos, natural do Ceará, foi eleito em 2016 com 3,5 mil votos, apenas com o fundamental completo. O ingresso se deu por fazer parte do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil.



Sassá (PT) apresentou 21 projetos de lei na CMM. Desses projetos, dois foram aprovados até o momento, como o Dia Municipal do Trabalhador da Construção Civil e a criação da campanha de prevenção a acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, denominada abril verde.

“Durante esses anos eu busquei valorizar a mão de obra local, pois muita gente vem de fora arranjar emprego na cidade. Além disso, busquei cobrar a conclusão de obras incompletas, pois não adianta entregar só pela metade, tem que entregar pronta para funcionar”, diz.

No ano de 2018 o vereador esteve ausente 11 vezes, todas justificadas.

Vereador Professor Fransuá (PV)

O vereador professor Fransuá (PV) foi eleito com 3,3 mil votos | Foto: Divulgação

O vereador professor Fransuá (PV) foi eleito com 3,3 mil votos. O parlamentar produziu 42 indicativos, 34 Projetos de lei e 16 emendas. O foco no seu mandato foi educação, saúde e meio ambiente. Ele relatou das dificuldades de efetivar os projetos por conta dos outros colegas vereadores.



“Nós fazemos projetos bons, mas a maioria é reprovada. Você depende de outros vereadores. E nem sempre a sua luta é a deles. Mas de qualquer forma tivemos uma boa produção”, conta.

Ele conta que pretende apresentar 30 projetos até o final de 2019. “Fui o primeiro vereador a apresentar projetos. A população gosta dos projetos, mas acaba sendo derrubado e acaba sendo um indicativo que não tem a mesma força.

Em 2017 o vereador foi investigado pelo MPE-AM (Ministério Público Estadual do Amazonas) sobre o pagamento de uma assessora parlamentar sem que a mesmo tenha trabalhado no gabinete.

Um dos projetos que recebeu parecer positivo da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO) da CMM foi o que proíbe o uso de canudos plásticos na capital do Estado.

Fransuá vai se candidatar em 2020 e para ele será uma forma de avaliar seu trabalho ao longo dos quatros anos.

Fred mota (PR)

O vereador Fred Mota (PR) alcançou 4,3 mil votos em 2016 | Foto: Divulgação

O vereador Fred Mota (PR) alcançou 4,3 mil votos em 2016. Antes de ser vereador foi assessor parlamentar em Brasília e Manaus, foi secretário de comunicação e vereador em Presidente Figueiredo.



Nos dois anos como vereador esteve ausente duas vezes por motivo de “ força maior”.

Entre os projetos apresentados, o vereador destacou a obrigação do álcool em gel nas praças de alimentação, iluminação na faixa azul e outros.

“Minha principal bandeira que sempre vou levantar é a família. E tenho feito um trabalho com famílias desagregadas”, conta.

Outros vereadores

Eleito também pela primeira vez, o humorista Carlos Portta (PSB) conseguiu uma cadeira na CMM com 6,6 mil votos | Foto: Divulgação

Outros vereadores que também foram eleitos pela primeira vez foi o Missionário André (PTC), que alcançou 3,2 mil votos. O vereador tem fundamental incompleto. Entre os projetos apresentados um refere-se à “isenção de Imposto Territorial Urbano (IPTU), aos templos religiosos, ainda que as entidades sejam apenas locatárias , de qualquer culto, na capital”. Em 2018 o Missionário esteve ausente três vezes justificadas.



Pela primeira vez na CMM, o humorista Carlos Portta (PSB) conseguiu uma cadeira na casa legislativa com 6,6 mil votos. Natural de Manaus, o humorista conseguiu uma vaga após usar a frase de efeito “TamoPuttoJunto” na TV e na internet. Na Câmara, o vereador esteve ausente oito vezes e todas justificadas por “força maior”.

Carlos Portta (PSB) apresentou até o momento 10 projetos e 12 indicações. Destes projetos, um foi aprovado. Um dos projetos propostos está a Padronização dos Pontos de Ônibus a fim de promover políticas urbanas para o bem estar dos usuários do sistema de transporte coletivo. Além disso, o vereador destinou emendas para algumas secretarias municipais como a Secretaria Municipal da Educação (Semed). O recurso foi destinado para aplicação no projeto JAAVAS, que estimula o desenvolvimento da pessoa com deficiência, por meio de jogos e atividades adaptadas, estimulando o aluno a participar de maneira ativa. Além de promover oficinas e apoio as mães dos alunos, para que elas possam ter um maior conhecimento e estabilidade para ajudar seu filho.

O projeto do vereador Carlos Portta (PSB), que foi aprovado, altera a Lei nº 392, de 27 de junho de 1997 – Código Sanitário de Manaus. Nele contempla a revogação dos artigos 266, 331 e 339. Esses artigos estavam prejudicando as empresas locais, como também colocam na ilegalidade a maioria dos microempreendedores do ramo. Com essas alterações em vigor, teremos o aumento da oferta de empregos e até mesmo baixar o preço do pão. A elaboração do novo código sanitário ainda esta em andamento na SEMSA.

A deputada estadual Joana Darc (PR) foi uma das vereadoras eleitas pela primeira vez em 2016 que deixou a CMM esse ano para assumir o cargo de deputada na Assembleia Legislativa.



Desde 2006, a parlamenta atua como ativista da proteção animal, é fundadora da ONG PATA - Proteção Adoção e Tratamento Animal (uma das mais antigas e ainda em atividade na cidade de Manaus), que alavancou a campanha da deputada.

Com o ensino médio completo, o vereador Claudio Proença(PR) foi eleito vereador de Manaus. Antes de se candidatar foi presidente de cooperativa de ônibus alternativos e executivos de Manaus. Em 2016 foi eleito com 3,4 mil votos. Sua atuação durante a CMM foi na luta pelo sistema de transporte público.

Sargento Bentes Papinha (PR) atuou como policial militar do Amazonas, eleito vereador em 2016 com 3,6 mil votos. O vereador esteve ausente uma vez por força maior. Não conseguimos contato com ele e nem com a assessoria.

Você conhece esses vereadores?



"De ouvir , ver e ler no jornal só conheço a Joana Darc, Sassá, Bessa, Fred Mota, Fransuá e o Gedeão Amorim. Além do Carlos Portta, mas este eu só ouvi o nome dele antes das eleições, agora a gente não ouve sobre os projetos de lei dele", diz.



Nutricionista Elizangela Pereira, 44

"Não conheço. São poucos os atuantes. Faltam representantes que lutem pelos manauaras e cobrem das autoridades que façam um trabalho de qualidade. Tem tanta coisa na capital para melhorar. Por que criar projetos de lei para datar coisas?"



Estudante de direito Stephane Ferreira, 23

"Só conheço a Joana Darc, por causa da propaganda dela com cachorro, o Bessa que está perseguindo os motoristas de aplicativos e o Carlos Portta das piadas que ele fazia", enfatiza.



Motorista Max Silva, 27

"É engraçado que quase não vemos a atuação desses vereadores. É preciso que eles atuem mais, cobrando do prefeito de Manaus serviço. Parece mais que eles estão de 'mãos dadas' com o prefeito", destaca.



Dona de casa Adriana Reis, 31



