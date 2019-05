David comunica saída do PSB e anuncia novo partido na segunda

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, David Almeida, confirmou na manhã desta sexta-feira, (17), a sua desfiliação do Partido Socialista Brasileiro (PSB). O anúncio foi feito por meio de uma live nas suas redes sociais (Facebook/Instagram). David que aparece em primeiro em todas as pesquisas para as eleições de 2020, estava filiado ao PSB desde março de 2018, ano que concorreu à vaga de governador do Estado do Amazonas.

Na live, David não anunciou o nome de um novo partido para onde deve ir. Disse apenas que fará o anúncio na próxima segunda-feira (20), depois de uma conversa que terá na tarde de hoje (17) e de outra que será no domingo (19), provavelmente fora de Manaus.

David informou que a sua saída do PSB se deu depois de um convite a um projeto nacional de três partidos, para que ele lidere essa aliança partidária no Amazonas. "Depois dessas conversas, na segunda-feira (20) eu farei esse anúncio", disse David Almeida.

O ex-presidente da Aleam comentou que muito se especulou sobre a sua saída do PSB, depois de ele se reunir com as lideranças dos três partidos, mas afirmou que a decisão sobre a nova legenda ainda será tomada. "São muitas as especulações, mas esperem ouvir de mim a minha nova filiação, que talvez seja anunciada na segunda-feira", apontou.

David disse que o convite dos três partidos o fez refletir de que poderia estar a frente de uma dessas agremiações partidárias e deixar o PSB sob as licenças do vereador Marcelo e do deputado Serafim.

"Quando entrei no PSB eu disse que seria e fui um soldado. Eu lutei , esgrimei e fui um soldado leal. Mas, agora vejo o momento de ter politicamente a condição de presidir uma legenda. Não que eu não tenha recebido o convite do PSB. O partido me deu todas as condições para disputar a eleição no ano passado", lembrou.

Deputado estadual por três mandatos consecutivos, David que também foi governador por quase cinco meses, em 2017, disse que sai do PSB sem nenhum atrito interno com os membros das executivas municipal e estadual. Ele agradeceu o apoio e a confiança dada a ele pelo presidente do diretório estadual, vereador Marcelo Serafim, e pelo presidente de honra da legenda, deputado Serafim Corrêa.

"Quero aqui ao vivo externar a minha gratidão ao PSB. Na tarde de ontem [quinta-feira] eu comuniquei o meu pedido de desfiliação ao vereador Marcelo e ao deputado Serafim e recebi desses dois grandes homens públicos a compreensão e o entendimento. O deputado Serafim é um homem correto, íntegro, leal, de quem ainda pedirei conselhos e orientações", comentou.

