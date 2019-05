Omar Aziz quer que Bolsonaro 'dê nomes aos bois' e explique críticas

Brasília - O senador do Amazonas Omar Aziz (PSD), quer que o presidente Jair Bolsonaro “dê nomes aos bois” e explique com detalhes o porquê das as críticas feitas ao Congresso Nacional. A informação foi inicialmente publicada no site O Antagonista, na tarde de hoje (18).

Na manhã de sexta-feira (17), Jair Bolsonaro distribuiu em grupos de WhatsApp um texto que abordava as pressões que estava sofrendo de todas as corporações, em todos os Poderes. A publicação vazou e enfureceu lideraças partidárias.

“Ele tem que dar nomes aos bois, dizer quem está querendo fazer conchavo, quais partidos estão querendo ‘toma lá, dá cá’. Ele vai ter que dizer, sim, sob o risco de prevaricar. É preciso ter responsabilidade com o que se fala”, disse o senador ao site.

O site publicou ainda, que Omar pretende apresentar um requerimento na próxima terça-feira (21), no plenário do Senado, com o apoio de lideranças partidárias. O requerimento será direcionado ao ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni e da Secretaria de Governo Santos, já que um senador não pode requerer diretamente ao presidente da república.

Para Omar, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos, “é muito grave” a forma como Bolsonaro está lidando com o Congresso. Ele reforçou que seu partido não faz parte do governo, nem aceitaria fazer.

*Com informações do site O Antagonista

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Bolsonaro sanciona anistia de R$ 70 milhões a partidos políticos