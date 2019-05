Cônsul da Venezuela: 'Roraima também se beneficiou da imigração'

Cônsul da Venezuela no Amazonas Faustino Torella Ambrosini | Foto: Fabiane Morais

Manaus - Há seis meses à frente do consulado da Venezuela de Boa Vista (RR), após permanecer por cinco anos, como cônsul do país, no Amazonas, Faustino Torella Ambrosini fala sobre a situação da imigração no Brasil, e das particularidades da entrada de imigrantes pelos Estados da região Norte.



Além disso, fala sobre a declaração polêmica do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou que o presidente Nicolás Maduro é um problema dos venezuelanos.

EM TEMPO - Apesar de não ser uma discussão nova, por que a questão da chegada dos venezuelanos no Brasil, por Roraima e Amazonas ainda é preocupante?

Faustino Torella.- A preocupação gerada pelo movimento migratório é muitas vezes o resultado de como a mídia trata as notícias, gerando em muitos casos uma falsa sensação de caos e terror. Nesse sentido, o Estado de Roraima se beneficiou da migração venezuelana, aumentando o imposto sobre vendas (aproximadamente R$ 980 milhões de em 2018) que será usado para beneficiar os habitantes de Roraima. É importante esclarecer que nem todas as pessoas que entram na fronteira ficam para morar em Roraima; alguns continuam para outros destinos (dentro e fora do Brasil) e outros só vêm comprar. Existem estatísticas coletadas por instituições brasileiras que mostram que mais da metade das pessoas que entraram da Venezuela não estão mais em Roraima.

EM TEMPO - Na prática, a chegada deles altera o quê nas federações? Impõem uma criação de políticas públicas para eles, modificando aumentando o gasto público?

FT - O Brasil, como país soberano tem e aplica as políticas que considera necessárias para abordar o caso das migrações em sua fronteira com a Venezuela, seja através de um orçamento estadual, federal ou mesmo internacional (ONU, ACNUR). O Brasil por muitos anos tem desenvolvido uma política de acolhida de migrantes, por exemplo, de japoneses, italianos, haitianos, venezuelanos, entre outros.

EM TEMPO - O que, de fato, eles pensam ao escolher o Brasil como segunda casa?

FT - No caso específico da fronteira BrasilVenezuela, por ser terrestre, torna-se mais viável em relação a outros países. Vale ressaltar que o fator taxa de câmbio também influencia, pois a taxa de câmbio Bolívar (B$) / Real Br (R$) é mais lucrativa em relação aos demais países da fronteira com a Venezuela. Mas, trata-se da escolha de cada pessoa. A migração como fenômeno social não é nova e sempre faz parte da iniciativa pessoal. Todos os países têm oportunidades que mudam de acordo com variáveis ​​internas.

EM TEMPO - Conforme sua experiência no Amazonas e em Roraima com eles, quais são os primeiros relatos da chegada deles aqui?

FT - As primeiras histórias são sempre de esperança pela expectativa de oportunidades, essa percepção varia de acordo com a experiência de cada pessoa, muitas delas vêm por referências de um parente ou amigo que já está no Brasil. Há, como em todos os grupos de emigrantes, experiências boas e não tão boas. Sabemos, por exemplo, advogados, médicos, professores que se aderiram à dinâmica do Estado de Roraima, mas há também outros que solicitaram a repatriação.

EM TEMPO - Roraima já observa alguma alteração cultural, desde a chegada dos venezuelanos?

FT - As mudanças culturais (gastronomia, música, dança, literatura, entre outros) são mais lentas para evoluir dentro das sociedades. Uma década, por exemplo, é muito pouco tempo para avaliar uma fusão cultural marcante. Lembremo-nos que Roraima (Br.) e o Estado Bolívar (Ven.), por serem estados fronteiriços, terão sempre mais dinâmicas fluidas em relação às tradições de cada sociedade, isto é, elas coexistem, mas não se substituem umas às outras, como no caso de Idiomas (Português / Espanhol).

EM TEMPO - Como o senhor analisa a frase do ex-presidente Lula em que afirma que o presidente Maduro é um problema dos venezuelanos?

FT - O presidente Maduro não é um problema. Existem 147 países que reconhecem a legitimidade do presidente Maduro. Não apenas o ex-presidente Lula afirmou que a situação que a Venezuela enfrenta deve ser resolvida pelos venezuelanos. Os presidentes do México,Turquia, Uruguai, África do Sul, Índia, China e Rússia, bem como parlamentares da Áustria, Itália, Sérvia, Espanha e muitos outros, dizem que os venezuelanos devem resolver suas diferenças.