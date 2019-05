O amor está no ar:Lula namora socióloga e quer se casar novamente

A socióloga Rosângela da Silva é a mulher por quem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está apaixonado e com quem tem planos de se casar. A informação foi compartilhada na noite de sábado (18) pelo economista e ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira, em texto no Facebook, no qual descreveu uma visita que fez ao petista, em Curitiba, na última quinta-feira (16). "Ele está em ótima forma física e psíquica. Está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é se casar", escreveu Bresser-Pereira.

De acordo com companheiros de Lula de partido, Rosângela é amiga de Lula desde os tempos das caravanas da cidadania, quando se conheceram, Janja, como Rosângela é chamada, vive em Curitiba, mas, segundo amigos do casal, ela é paulista. Os dois mantiveram a amizade durante esses anos, inclusive profissionalmente.

O namoro é de conhecimento de petistas há mais de um ano, pois os dois namoravam mesmo antes de Lula ser preso.

Rosângela está há 16 anos anos em Itaipu Binacional. | Foto: Reprodução/Internet

Rosângela está há 16 anos anos em Itaipu Binacional. Neste período, segundo seu perfil em uma rede social, ela foi cedida para a Eletrobras durante três anos e nove meses.

Segundo amigos do casal, Rosângela visita Lula com frequência na cela da PF. Ela tem em torno de 40 anos, portanto é algumas décadas mais jovem do que o ex-presidente.



Caso o casamento aconteça, esta será a terceira esposa do ex-presidente. Lula já foi casado por dois anos com Maria de Lourdes da Silva, que morreu por negligência médica. O segundo casamento foi com Marisa Letícia Rocco Casa, que durou 43 anos. Marisa morreu em 2017 devido a um AVC.

A informação foi compartilhada pelo economista e ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira | Foto: Reprodução/Facebook

