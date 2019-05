Parlamentares pedem investimento para segurança no Amazonas

Brasília - Em reunião nesta quarta-feira (22) com o ministro Sérgio Moro, parte da bancada do Amazonas solicitou investimentos na área da segurança pública para o Estado. O ministro reuniu em seu gabinete, o senador Omar Aziz, os deputados federais Bosco Saraiva, Sidney Leite e Capitão Alberto Neto para tratar de questões relacionadas à segurança pública. Além dos parlamentares, participaram da reunião a presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpoeam) Viviany da Cruz, a assessora para assuntos legislativos Geiza Rocha e o presidente da Associação Brasileira de Criminalística, Leandro Lima. A conversa teve como objetivo levar a proposta da presidente Sinpoeam, que solicita melhoria para a perícia do Amazonas.

No encontro com ministro, os representantes do Amazonas discutiram formas de coibir a entrada de drogas e armas no Brasil, que entram pela fronteira do Estado com outros países. Para o senador Omar Aziz um dos principais problemas a serem resolvidos é o efetivo de homens na defesa das fronteiras e a falta de investimento em tecnologia de ponta para auxiliar no trabalho. O ministro da Justiça e Segurança pública demonstrou disposição em atacar os problemas e manifestou interesse em visitar Tabatinga-AM para conhecer de perto a tríplice fronteira (Brasil - Colômbia - Peru), uma das regiões que mais entram drogas e armas no País.

Segundo o deputado federal Bosco Saraiva, Moro informou que pretende colocar em prática o projeto piloto de segurança em seis municípios de médio porte nas diversas regiões do Brasil, com ações conjugadas entre os governos federal, estadual e municipal.

“Foi uma grande oportunidade de discutir e solicitar ao ministro Sérgio Moro, investimentos na área de segurança para o Estado. O Amazonas precisa de uma cobertura, principalmente, na fiscalização das mercadorias e segurança dos ribeirinhos. Essa é uma questão imprescindível para todos nós”, defendeu o deputado.

O senador Omar Aziz ressaltou a importância de o Congresso destinar mais recursos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, afim de possibilitar a implementação de projetos apresentados pelo ministro Sérgio Moro durante a reunião.

Nesse contexto, o senador lembrou ainda a falta de um fundo de financiamento de projetos nacionais de segurança pública. Para ele, assim como as áreas da Saúde e Educação possuem o Fundeb e o SUS respectivamente, a segurança pública também precisa ser encarada como um problema nacional e, portanto, ter um fundo específico para financiar programas da área. “É preciso ter um valor mínimo que seja, seguro e sem contingenciamento para que possa ser aplicado no Brasil todo, se não nós não vamos ter segurança”, finalizou o senador.

*Com informações da assessoria

