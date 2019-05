'Zé Ricardo será o próximo prefeito de Manaus', diz Gleisi Hoffmann

Gleisi e Haddad, durante ato na UFAM, onde declararam apoio a Zé Ricardo. | Foto: Ione Moreno

Manaus - Durante ato realizado na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, deu seu pitaco nas eleições para prefeito da cidade, cravando o atual Deputado Federal, Zé Ricardo (PT), como o próximo Prefeito da capital, em eleição que ocorre em 2020.



A declaração foi dada durante um evento aberto da caravana Lula Livre no campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que passa por Manaus, nesta quinta-feira (23). No palco, Gleisi cumprimentou Zé Ricardo, lhe chamando de futuro prefeito de Manaus, animando os presente, que cantaram em coro conjunto ‘Prefeito! Prefeito! Prefeito’.

Fernando Haddad afirmou que o PT deve disputar as eleições municipais em 2020. Mesmo sem dizer o nome de Zé Ricardo, ele afirmou que o PT possui um “candidato competitivo” e que conquistar a prefeitura de Manaus seria de grande relevância para o partido. “Já está na hora do PT voltar a disputar e ganhar uma prefeitura tão importante quanto Manaus”, finalizou.

