‘O Avante não será terceirizado no Amazonas’, diz David Almeida

Manaus- “O Avante não servirá de partido terceirizado para ninguém no Amazonas”. A afirmação foi feita pelo ex-governador do Estado, David Almeida, na noite desta quinta-feira (23), durante a sua filiação ao partido Avante. A adesão à legenda foi confirmada na presença do presidente nacional do partido, o deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, Luis Tibé, que concedeu a David à presidência da comissão provisória do diretório estadual.

David, que se desligou do PSB, no último dia 17 de maio, disse que aceitou o desafio de se filiar ao Avante no Amazonas para viabilizar o partido no Amazonas e na Região Norte e afirmou que a legenda não será terceirizada nas próximas eleições municipais do próximo ano. O novo membro do partido afirmou que as diretorias municipais do Avante, no interior do Amazonas, serão concedidas a quem realmente se colocar como candidato a prefeito. A meta do partido é ter pelo menos 30 candidaturas majoritárias nos municípios amazonenses.

“Desde que anunciei o meu novo partido, comecei a receber inúmeras ligações de pessoas com interesse de se filiar ao Avante e participar do pleito no próximo ano. Deixei claro que o Avante está aberto àquelas pessoas que querem transformação nas suas cidades. Nós vamos conceder a direção do Avante para quem quer participar como candidato a prefeito. O Avante não será terceirizado no interior. Vamos fazer do Avante um dos maiores partidos do Amazonas”, afirmou David, presidente da comissão provisória.

Como proposta de organização do partido no Estado, David disse que montará diretórios distritais em Manaus e em cada comunidade do interior do Amazonas. Montará diversos segmentos como Avante Juventude, Avante Mulher, Avante Educação, Avante Sindical, entre outros, a fim de realizar grandes discussões, como seminários, para debater temas importantes para a sociedade e formatar propostas de políticas públicas. “Eu quero formatar um programa de soluções para a cidade de Manaus. Criticar qualquer medíocre critica. Nós vamos trabalhar pelas soluções dos problemas”, assegurou.

Luis Tibé disse que o partido começou um “namoro” com David na eleição do ano passado, mas por algumas questões políticas não foi possível seguir em frente. “Mas, agora estamos com a certeza que não só o Avante está em boas mãos, mas Manaus também estará porque nós temos a certeza que será a primeira prefeitura de capital que o Avante terá no Brasil”, disse o presidente nacional da legenda.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Parlamentares pedem investimento para segurança no Amazonas