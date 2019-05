Prefeito entrega novo gerador de biogás ao Aterro Sanitário de Manaus

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Neto, realizou a entrega do novo gerador de biogás ao Aterro Sanitário de Manaus, localizado no quilômetro 19 da AM-010 (estrada que liga Manaus à Itacoatiara). A solenidade de entrega foi realizada nesta segunda-feira (27) e contou com a presença de autoridades do município.

Na ocasião, o prefeito ressaltou a importância do trabalho da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) na operação de queima de gases de efeito estufa.

“Essa questão do biogás é revolucionária. Pedi ao secretário da Semulsp, Paulo Farias, que colocasse nas prioridades dele o investimento nessa área”, disse o prefeito, acrescentando que a chegada do gerador de biogás vai gerar energia suficiente para abastecer todo o Aterro Sanitário.

O prefeito também disse que a iniciativa é mais um motivo de comemoração para o município, isso porque, mediante a queima de carbono - que já ocorre desde 2008 no local - há a geração de créditos de carbono.

“Estamos gerando crédito de carbono e energia, por meio de um Aterro Sanitário, mesmo sem a participação do Governo Federal, e isso é muito importante para a capital” afirmou o prefeito explicando que os créditos de carbono são algumas das "moedas universais" instituídas pelo Protocolo de Kyoto, implantado em 1997, que estabeleceu ao mundo metas de redução de emissão de gases na atmosfera.

Sobre o gerador de Biogás

Atualmente, o complexo do aterro sanitário necessita de uma potência mínima de 80 KW para funcionar normalmente. O novo equipamento terá capacidade de gerar 300 KVA com biogás, durante 24h por dia.

"Com esse novo gerador, a unidade do aterro já dispõe de excedentes para fornecimento, antes mesmo de sua próxima ampliação. É um salto de eficiência e uma demonstração do potencial do lixo e a comprovação de que o aterro sanitário de Manaus é um case vitorioso", diz Semulsp em nota.

