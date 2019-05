Comissão de Direitos Humanos da Câmara é acionada por deputado federal

Deputado federal José Ricardo (PT) | Foto: Divulgação

Manaus - Após o novo massacre ocorrido nos últimos dois dias nos presídios de Manaus, o segundo maior já registrado no Estado, totalizando 55 assassinatos, o deputado federal José Ricardo (PT) encaminhou requerimento solicitando da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados a realização de diligências no sistema penitenciário do Amazonas

No domingo (26), 15 detentos foram mortos após confronto entre integrantes de facções criminosas rivais, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Outros 40 detentos foram mortos na noite de segunda, nos demais presídios: Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Centro de Detenção Masculino (CDPM 1) e Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Assassinatos também foram registrados em diferentes bairros, a mando de organizações criminosas.

As diligências já estão marcadas para os próximos dias 6 e 7 de junho, com a presença confirmada do seu presidente, deputado Hélder Salomão (PT/ES) e servirão para que os parlamentares tomem conhecimento da realidade e somem forças na cobrança para que o Governo Federal resolva os problemas da segurança no país.

“Há um descontrole geral em relação ao sistema penitenciário no Brasil e no Estado do Amazonas. Há necessidade urgente de intervenção nessa área. O Governo Federal não pode ficar inerte. Até agora, o Ministério da Justiça não teve nenhuma ação, nenhum planejamento, nenhum trabalho voltado para melhorar o sistema penitenciário e a segurança pública. No Amazonas, o povo está clamando por segurança, por tranquilidade. Que o Governo Federal faça investimentos urgentemente. E que o Governo do Estado também retome o comando com relação ao sistema penitenciário”, declarou o deputado José Ricardo.

