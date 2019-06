Crise: "sistema prisional está podre," diz prefeito de Manaus

Sistema penitenciário está podre!”

Se depender das previsões do prefeito Arthur Virgílio (PSDB), a crise do sistema prisional de Manaus não encerra com a chacina do dia (26) de maio, quando 55 detentos foram mortos.

Em conversa com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o prefeito vaticinou quem vem coisa mais pesada por aí.

— A meu ver, o sistema penitenciário está completamente podre, e os fatos vão provar isso dentro de pouco tempo.

Moral zero

De acordo com o tucano, com a chacina de maio no sistema prisional de Manaus, a confiabilidade e a confiança caíram a zero.

Narcotráfico avança

Arthur também alertou ao ministro Moro que o narcotráfico tem sido o grande mentor da explosão de invasões de terras em Manaus.

— O narcotráfico está avançando sem que haja uma reação do Estado brasileiro. Parece que essa reação agora vem –, acredita Virgílio.

Morde e assopra

A declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre a Zona Fanca de Manaus é o que pode se chamar de “morde e assopra”.

Ao comentar que o parlamento está estudando a redução de incentivos fiscais, Rodrigo arregaçou:

— Sou fã da Zona Franca de Manaus, mas ela custa muito caro. É importante que a gente fale desse tema com muita transparência –, afirmou.

Inimigos pra quê?

Quer dizer, quem precisa de inimigos com um aliado como Rodrigo Maia?

É só cortar na carne

Maia também cutucou o custo do funcionalismo público.

— O servidor público custa muito caro hoje para a sociedade brasileira, custa 67% do que seu equivalente no setor privado.

Que tal começar a cortar pelos salários e penduricalhos no custo do Congresso Nacional?

Plano Dubai

Após ter ciência do Plano Dubai, alternativa econômica à Zona Franca de Manaus em estudo pelo governo federal, o deputado José Ricardo (PT) afirmou que o projeto está sendo vendido como uma alternativa de desenvolvimento da região.

— No entanto, mais parece uma ameaça direta à continuidade da Zona Franca de Manaus!

Barbas de molho

Bem por isso, Zé da Kombi está convocando o Ministério da Economia para prestar esclarecimentos sobre o Plano Dubai, em Audiência Pública nas Comissões de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia (Cindra) e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.

Que plano é esse?

Além disso, o petista está encaminhando ofício ao Ministério da Economia solicitando informações detalhadas sobre esse novo projeto.

Ramos bate...

Após criticar o ministro Sérgio Moro nas redes sociais, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) foi alvo de críticas pesadas no Twitter e Instagram.

... Mas também apanha!

A maioria dos internautas cobravam que o parlamentar focasse a reforma da Previdência, da qual é presidente da Comissão Especial.

Te explica

Falando em Moro, o Ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro vai prestar esclarecimentos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na próxima semana, dia 19.

Te explica Moro 2

A motivação da presença do ex-juiz ao Parlamento é dar explicações sobre o conteúdo das reportagens do site The Intercept Brasil que aponta supostas irregularidades na condução do processo contra o ex-presidente Lula, preso em 2018.

Polo de segurança

O deputado estadual Delegado Péricles (PSL) esteve em Brasília (DF), onde ouviu do secretário Nacional de Segurança Pública, general Guilherme Theophilo, que faltam poucos detalhes para que o Amazonas seja anunciado de fato como sede do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública da Região Norte.

Combate à criminalidade

O Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública da Região Norte será um instrumento de aprimoramento e integração de dados referentes à segurança e implantação de tecnologia no combate à criminalidade.

Careca nunca mais

Quase careca até a semana passada, o líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Marcel Alexandre (PHS), apareceu com um cabelo de dar inveja a qualquer calvo.

O fato não passou despercebido entre os colegas.

Alguns chegaram a comentar baixinho;

— Ih, com certeza ele comprou uma peruca.

Apertem os cintos

O deputado federal Sidney Leite (PSD-AM) assumiu o cargo de secretário-geral da Frente Parlamentar pela Promoção da Aviação na Amazônia, lançada ontem (11), em Brasília.

Frente voadora

O objetivo do grupo é fomentar a discussão e buscar soluções para um problema pertinente e recorrente na Amazônia, que é a precariedade da aviação regional.

Pé de ouvido

A deputada estadual Mayara Pinheiro (PP) esteve ontem em Brasília (DF), onde visitou o senador amazonense Plínio Valério (PSDB).

O encontro foi registrado e publicado no twitter do parlamentar, que não revelou, no entanto, o teor da conversa.

Tuiteiro

Por falar em Plínio Valério, o senador tem sido um tuiteiro assíduo e tem usado com frequência a rede social para abordar temas de relevância para o Brasil e a Amazônia.

Quando vereador de Manaus, o tucano pouco usava a ferramenta.

