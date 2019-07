Apoiadores de Bolsonaro preparam manifestação em Manaus

Manifestação ocorrerá no próximo domingo em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL) em Manaus vão realizar uma manifestação na avenida Eduardo Ribeiro, bairro Centro, no próximo domingo (30). Na pauta de reivindicações está a aprovação da Reforma da Previdência proposta pelo ministro da economia, Paulo Guedes, e a celeridade na aprovação do pacote anticrimes, idealizado pelo Ministro da Justiça Sérgio Moro.



De acordo com o coordenador do movimento social “Direita Amazonas”, Carlos Lucoli, o ato vai iniciar às 15h na avenida Eduardo Ribeiro, onde os manifestantes vão seguir em caminhada para a Djalma Batista, no bairro nossa Senhora das Graças, Zona Centro-sul de Manaus.

Lava a Jato

Por conta dos vazamentos de conversas do então juiz Sérgio Moro com procuradores da república, divulgados pelo site The Intercept Brasil, a mobilização, segundo Carlos Lucoli, prestará apoio, também, à Operação Lava Jato.

“É muito importante que todos os líderes de movimentos entendam que se trabalharmos em equipe e unirmos os nossos pensamentos em um só objetivo, o Brasil será um país vitorioso”, frisou Lucoli.

Recado ao Congresso

O teólogo Shalom Bentes, destacou que a manifestação tem um objetivo claro: dar um recado ao Congresso Nacional de que a população não compactua com a política do toma lá dá cá e quer a aprovação da Reforma da Previdência ainda no primeiro semestre.

“As manifestações são um excelente instrumento, mas que precisam ser usados com sabedoria. Enquanto uma pessoa decide ficar em casa sem fazer nada, tem duas no Congresso tentando atrapalhar e atrasar o crescimento do Brasil. Esse problema é de todos, por isso conclamamos que todos os patriotas estejam na manifestação”, destacou.

Organização

O ato é organizado pela Aliança dos Movimentos do Amazonas que integra os movimentos: Direita Amazonas, Advogados Independentes, Amazonas em Ação, Brasil 200, Brasil Conservador, Vem Pra Rua, Nas Ruas, EnDireita Manaus, Muda Brasil, Muda Amazonas, Liberta Amazonas, Rua Direita, Mobiliza Amazonas, Aliança Médica, Mobiliza Amazonas, MOP, Direita Manacapuru, Sociedade Justa, Por você eu vamos à luta, Amigos do WhatsApp Amazonas e A Janela.