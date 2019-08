Presidente do TCE entrega relatório de atividades à Aleam

Entrega ocorreu na manhã desta quinta-feira (1º), com o documento seguindo para analise | Foto: Divulgação

Em cumprimento à Constituição do Amazonas, a conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Yara Lins dos Santos, entregou, na manhã desta quinta-feira (1º), ao presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, o Relatório Trimestral de Atividades de cada setor da Corte de Contas, que deverá ser apreciado pelos 24 deputados estaduais.

Na ocasião, acompanhados dos deputados Belarmino Lins, Dermilson Chagas, Wilker Barreto, Fausto Júnior, Felipe Souza, Carlinhos Bessa, o deputado Josué Neto, ao agradecer a ida da presidente do TCE à Aleam, destacou a sempre boa relação do Poder Legislativo e TCE-AM. “Sempre tivemos uma boa aproximação com o TCE e nossa gestão busca manter o respeito e diálogo entre os órgãos”, ressaltou o presidente.

Conforme a presidente do TCE, a entrega do relatório atende a um dispositivo constitucional. “Estamos cumprindo algo previsto no artigo 127 da Constituição do Amazonas, que orienta que entreguemos ao Poder Legislativo o nosso relatório trimestral de atividades, com todas as ações da Corte de Contas. A minha vinda aqui, pessoalmente, demonstra todo o nosso respeito pelos senhores deputados”, ressaltou.

À imprensa, a conselheira Yara Lins dos Santos os destaques do trimestre está a questão da redução no estoque de processos antigos. Ela afirmou que os processos do TCE. hoje, são de 2012 para cá.