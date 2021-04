Marcelo Ramos diz que Joice Hasselmann desconhece a Amazônia

A deputada Joice Hasselmann sobrevoou pelo município de Tefé | Foto: Divulgação

Manaus - A deputada Joice Hasselmann (PSL- SP) afirmou nesta sexta-feira (30) após sobrevoar o município de Tefé, distante 523 quilômetros da capital Manaus, que a Amazônia não está em chamas e que há necessidade de verificar as áreas indígenas, pois segundo a deputada, existem mineradores se passando por indígenas na região.

Em nota à imprensa, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) afirmou que a decisão de voo para Tefé por parte da deputada, demonstra incapacidade e desconhecimento, já que nesta região do Amazonas não há focos de grandes queimadas.

O parlamentar afirmou ainda que, a incapacidade de compreensão da região amazônica faz o governo federal errar em diagnóstico e o enfrentar de forma correta a questão ambiental na região.



Marcelo Ramos criticou a visita de Joice Hasselmann | Foto: Divulgação

Marcelo Ramos alfineta a deputada dizendo que melhor seria guardar o dinheiro gasto no voo. "A deputada Joice poderia ter economizado esse dinheiro e ouvido gente que conhece a região."

Foco de queimadas é no Sul do Amazonas

O sul do Amazonas é área que concentra um maior número de queimadas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), os municípios onde mais se predominam as queimadas são Apuí, Aripuanã, Lábrea e Manicoré.

Leia a nota de Marcelo Ramos

" A deputada Joice Hasselmann, líder do governo no Congresso Nacional, esteve ontem no Amazonas para sobrevoar o estado e comprovar que não existem queimadas. Sua decisão de voar de Manaus a Tefé demonstrou a total e absoluta ignorância em relação ao problema. As queimadas ocorrem com mais gravidade no sul do Amazonas em municípios como Apuí, Humaitá e Lábrea, além do estado de Rondônia. É por essa incapacidade de compreender a região amazônica que o governo central e seus aliados erram tanto no diagnóstico e no enfrentamento à questão ambiental na região. A deputado Joice poderia ter economizado esse dinheiro e ouvido gente que conhece a região. " Marcelo Ramos, deputado federal (PL-AM), Nota

Mídia internacional "aumenta os fatos"



" As manchetes internacionais não trazem à realidade. Sobrevoamos a região durante quatro horas e o que vimos foi apenas quatro focos de incêndio. Meu papel aqui é também como jornalista e representante do governo. Para mostrar para a população o que eu vi e que de fato há uma demonização do nosso país afora, a soberania do nosso país precisa ser respeitada. " Joice Hasselmann, Líder do governo Bolsonaro

Há algo criminoso



A deputada dá sequência às declarações de Jair Bolsonaro de que há ação de criminosos nas queimadas | Foto: Marcelino-Reuters

A deputada deu sequência a declaração de Jair Bolsonaro sobre o envolvimento criminoso por trás das queimadas na Amazônia.

Joice destacou que é necessário um novo levantamento de terra indígena no país e que mineradores estão se passando por índios na região, principalmente por usarem objetos de grande valor, como roupas de marca, joias e carros.

" Não tem sentido um lugar tão grande de terra ter seis ou sete índios. A gente precisa mapear o que é de fato território indígena e quem são aqueles índios que estão chegando de Hilux, de Nike e de Rolex. A gente tem que ver quem é índio e quem está se passando por índio. " Joice Hasselmann, líder do Governo Bolsonaro