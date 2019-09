Amazonas economizou R$ 229 milhões em licitações, diz CGL

Todo o trâmite é feito por meio do portal de compras do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - A Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas (CGL-AM) informou nesta quarta-feira (4) que economizou R$ 229 milhões aos cofres públicos de janeiro a agosto de 2019.

De acordo com a assessoria, no mês de agosto, a CGL-AM economizou mais de R$ 55 milhões, com uma economia de 28,50% do valor licitado.

Anda segundo a assessoria, para realizar a economia, a CGL analisa as necessidades dos órgãos do Estado, que instruem os processos de licitação com o valor estimado pela Administração. A partir deste valor de referência, o pregoeiro da Comissão negocia com os licitantes, com o intuito de diminuir o valor das mercadorias/serviços, gerando economia.

Todo o trâmite é feito por meio do portal de compras do Amazonas www.e-compras.am.gov.br/publico e em observância aos ditames da Lei de Licitações (Lei 8.666/93).

Na avaliação do presidente da CGL-AM, Walter Brito, “a economia gerada durante o primeiro semestre nos certames licitatórios foi bastante satisfatória".