De olho nas eleições 2020: deputado de SP reúne filiados em Manaus

Deputado federal mais bem votado em São Paulo pelo Novo, Vinicius Poit estará em Manaus para encontro que deve tratar dos próximos passos da sigla para a eleição de 2020 e do projeto de solidificação da legenda e processo de oficialização do diretório municipal do partido.

O núcleo do Partido Novo no Amazonas reúne, durante um jantar, filiados e simpatizantes, nesta sexta-feira (13), a partir das 20h30, no Restaurante Amazônico, situado na avenida Darcy Vargas, número 226, bairro Parque 10 de novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. O deputado federal Vinicius Poit é um dos principais convidados do encontro que deve tratar dos próximos passos da sigla para a eleição 2020.

A ação faz parte do projeto de solidificação da legenda em Manaus e o processo de oficialização do diretório municipal é importante para atrair novos nomes que queiram participar do processo eleitoral no ano que vem.

O evento tem o objetivo de arrecadar fundos para a criação do Diretório Municipal de Manaus do Novo Amazonas. A sigla optou por não usar fundo partidário, portanto, precisa atingir um volume mínimo obrigatório de arrecadação para a instalação do Diretório Municipal de Manaus. O convite custa R$ 200 e inclui jantar completo com cardápio montado especialmente para o evento, incluindo refrigerante e água.

Os filiados e demais interessados em participar podem realizar o cadastro no site do próprio partido ( www.novo.org.br ). A inscrição e pagamento do jantar poderão ser efetuados diretamente na plataforma. A compra do convite também poderá ser efetuada no dia do evento, diretamente com os representantes do partido na entrada do restaurante. Um boleto em nome do doador será emitido e o pagamento realizado na sequência.



Em Manaus, antes do jantar com os filiados, Vinicius ministra palestra no auditório da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na avenida Darcy Vargas, Parque 10 de novembro. Com o tema: "Empreendedorismo e Liberdade", o deputado de São Bernardo do Campo deve iniciar a apresentação a partir das 18h30.

Quem é Vinicius Poit?

Vinicius Lazzer Poit tem 33 anos e é deputado federal pelo estado de São Paulo com participação atuante na Câmara. Ele está entre os políticos com mais proposições na Casa e participa das comissões de agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural; segurança pública e combate ao crime organizado; ciência e tecnologia e política de mobilidade urbana e previdência social. O deputado tem se destacado no cenário nacional e é um importante parlamentar da bancada do Novo, onde tem se destacado desde o começo do mandato nas primeiras posições do Ranking dos políticos onde atualmente é o terceiro colocado.



Partido Novo

Fundado em fevereiro de 2011, o Partido Novo começou em 10 estados da federação após 181 cidadãos entenderem que o cenário político brasileira precisava de uma renovação. Com 2.679.744 votos na última eleição presidencial, a sigla ganhou repercussão com a candidatura de João Amoedo para a Presidência do Brasil.