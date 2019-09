Vídeo: homenagem na Aleam-AM para Russomano gera polêmica

A homenagem não foi vista com bons olhos por parlamentares do Amazonas | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Nesta sexta-feira (20) o polêmico deputado federal paulista Celso Russomano recebeu o título de Cidadão do Amazonas na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam-AM), a mais alta honraria do Poder Legislativo. A homenagem foi criticada por parlamentares e alegam que Russomano não merece o título.

Russomano é acusado de pagar uma secretária pessoal com recursos da Câmara Federal. O deputado recebeu um título que deveria ser entregue a pessoas com relevantes serviços prestados ao Estado, mas na prática não é sempre que isso acontece. Já foram distinguidos com o título personagens como um desembargador paulista, Nelson Calandra e o sambista Neguinho da Beija-flor.

Defesa da homenagem

De acordo com o autor da homenagem, o deputado João Luiz, Russomano é defensor da Amazônia e também do Amazonas no Congresso, como também com posicionamento contra Paulo Guedes, em relação a Zona Franca de Manaus.

Celso Russomano esteve em Manaus para cumprir agenda de palestra em um workshop sobre direitos do consumidor.



Celso Russomanno,ao receber a honraria, falou da origem dele no Amazonas. A mãe do homenageado nasceu no município de Maués, distante 356 km de Manaus, e reafirmou seu compromisso com o Amazonas, como também ressaltou os trabalhos como membro da comissão que analisou o projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam) na Câmara dos Deputados.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/TV Em Tempo