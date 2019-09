Prefeito de Manaus: Arthur ainda não tem candidato

Tem muito candidato por aí enchendo a boca ao dizer que é o “ candidato de Arthur” a prefeito de Manaus.

O prefeito de Manaus leu isso em CONTEXTO e não gostou. De forma curta e grossa ele mandou um recado.

— Quem anda dizendo isso por aí está usando de má fé. Não estou apoiando e nem lancei nenhum nome à sucessão municipal. Não é hora para isso. O momento é de trabalho, não de eleição! –, advertiu o prefeito tucano, que anda mais preocupado em fechar os pacotes de obras que lançou – entre eles o Complexo Viário Roberto Campo, na avenida Constantino Nery –, que prometeu entregar antes de levantar da cadeira de prefeito, em janeiro de 2021.

Largou bem

Estreante no mandato, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) começou com o pé direito. Acaba de ser escolhido pelo júri popular do Prêmio Congresso em Foco 2019 como o melhor parlamentar do Amazonas. Ele ficou no topo da votação entre os oito deputados federais e três senadores.

Bandeira amazônica

Com forte defesa da Amazônia, da BR-319 e da Zona Franca de Manaus, Plínio é um dos parlamentares que integram uma das legislaturas mais renovadas do Congresso nas últimas décadas.

Plínio na cabeça

O resultado do Prêmio Congresso em Foco foi divulgado na noite desta quinta-feira em Brasília.

Confira:

Melhores Parlamentares

1° Plínio Valério

2° Delegado Pablo

3° Capitão Alberto Neto

4° Eduardo Braga

5° Marcelo Ramos

Na crista da onda

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), que foi presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, ficou entre os dez melhores parlamentares da categoria no prêmio “Melhores deputados do ano de 2019”, concedido pelo site Congresso em Foco. A vencedora neste quesito foi a deputada Tabata Amaral (PDT-SP).

Na lanterna

Na votação popular, os deputados amazonenses figuram em posições ruins.

O mais bem avaliado foi o Delegado Pablo (PSL), que, com 744 votos pontos, ficou na 76ª colocação.

A vencedora foi a deputada Carla Zambelli (PSL-SP).

A inveja mata

Em uma sequência de tuites, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, dirigiu, nesta quinta-feira (19), ataques aos funcionários da liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) que fizeram um bolão e ganharam R$ 120 milhões da Mega Sena. Em tom ofensivo, as mensagens causaram repercussão no meio político e nas redes sociais.

Destilando veneno

“Petistas na liderança do partido obtiveram R$ 120 milhões. Aparentemente, não há crime no episódio. Dúvidas: Será a primeira vez que a PF não vai investigar petista que fica milionário? O PT expulsa funcionário que fica milionário sem roubar? ” –, escreveu Weintraub, destilando veneno.

Durango cidadão

A concessão de título de cidadão do Amazonas ao gaúcho Durango Duarte, publicitário e dono da iMarketing, empresa que realiza pesquisas eleitorais no Estado, reuniu o peso pesado da política baré.

Peso pesado

Estiveram na assembleia para a homenagear Durango o senador Omar Aziz (PSD), o vice-governador Carlos Almeida (PRTB), os deputados federais Sidney Leite (PSD) e Alberto Neto (Republicanos), além dos vereadores de Manaus Chico Preto (PMN) e Hiram Nicolau (PSD).

Chateado

Falando em pesquisas, o deputado Josué Neto tem se mostrado incomodado pelo fato de não aparecer entre os postulantes à Prefeitura nas pesquisas realizadas. O parlamentar acredita que estão escondendo o jogo porque ele tem certeza que aparece bem avaliado.

Cadê o Romero?

Já que o tema é pesquisa eleitoral, uma questão tem intrigado os direitistas de Manaus: por que o empresário Romero Reis, pré-candidato a prefeito de Manaus pelo PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ainda não apareceu em nenhuma pesquisa de intenções de votos?

Lá vem o Negão

Convidado de honra do evento do Partido Podemos na última quinta-feira (19) na Aleam, o ex-governador Amazonino Mendes, que deixou recentemente o PDT, foi ovacionado pelo público.

Chegando ao local, foi recebido ao coro de “volta, Negão!”

Tá doido pra voltar...

No entanto, Amazonino fez charminho e, em seu discurso, mandou acabarem com essa história de “Negão voltou”.

...Mas tira onda!

— Esqueçam essa história de o Negão voltou. Não voltou! Deixem o Negão curtir a liberdade. Vocês me deram a liberdade. Agora, deixem eu ser livre –, disse.

Agora é Lei!

De autoria do deputado estadual Álvaro Campelo (PP), foi sancionada a Lei 4.920/2019, sobre a implantação de terminais de autoatendimento especialmente adaptados ao acesso e uso por pessoas com deficiência, especialmente as com nanismo e usuárias de cadeiras de rodas.

A Lei atende o Decreto da Presidência da República 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Bolsonaro vai

Segundo o boletim médico assinado pelo cirurgião chefe Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, Bolsonaro está em “excelentes condições” e será reavaliado novamente em sete dias.

Sob fogo cerrado

Bolsonaro deve seguir a tradição brasileira de fazer os discursos de abertura da Assembleia Geral da ONU.

Neste ano o país deve ser bastante cobrado por líderes mundiais por causa das queimadas na Amazônia.

Temer não vai

Já Michel Temer queria viajar, mas não vai. O juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Criminal Federal do Rio, negou pedido do ex-presidente Michel Temer para viajar à Inglaterra.

O emedebista havia sido convidado para fazer uma palestra na Oxford Union, entidade vinculada a alunos da universidade.

Táxi aquático

Tai uma alternativa para o trânsito de Manaus, já que somos banhados por um dos maiores rios do mundo, o Rio Negro.

A França está tentando um novo tipo de transporte público. É o táxi aquático, uma alternativa para tentar melhorar o trânsito em Paris.

O SeaBubbles, como é chamado, é uma mistura de carro com barco. O design e aerodinâmica permitem ao táxi aquático ficar 50 centímetros acima da água enquanto navega. Ele funciona à energia elétrica e pode atingir até 30 km por hora.

Alívio no trânsito

Os desenvolvedores apresentaram o veículo como alternativa limpa para aliviar o trânsito pesado da capital francesa.