Deputado Alberto Neto divulga ZFM em evento na Malásia

Manaus - Representando o estado do Amazonas, o deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos/AM) integra a comitiva brasileira que desembarcou na cidade de Kuala Lumpur, na Malásia para participar do evento Cidades 4.0 Revelando Cidades Funcionais e Sustentáveis, que está sendo realizado nesta segunda-feira (23) e terça (24).



O parlamentar participa, nesta segunda-feira, da abertura do evento. Amanhã, a comitiva assiste as palestras e participa de uma reunião com parlamentares da Malásia.

Além de representar o Amazonas no evento, Alberto Neto tem a missão de fortalecer laços entre os dois países e colaborar com a divulgação da Zona Franca de Manaus (ZFM) na Malásia. A participação no evento tem o intuito de atrair investimentos e propagar os benefícios concedidos para empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Para Alberto Neto a presença em eventos de grande importância como este colabora com a disseminação do modelo econômico para o mundo, com a possibilidade de acarretar em novos investimentos para o Amazonas, tanto para o setor industrial, quanto do turismo.



“O Amazonas tem grande potencial de desenvolver o polo tecnológico. Estar por dentro da indústria 4.0, das cidades inteligentes, desenvolver a tecnologia do nosso estado tem que ser a nossa busca. Queremos desenvolver a nossa biotecnologia e proteger a biodiversidade, vamos fomentar uma nova matriz econômica para o nosso estado”, disse Alberto Neto.