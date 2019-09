Vídeo: prefeito de Presidente Figueiredo é cassado pelo TRE-AM

Romeiro Mendonça já foi cassado em 2017 | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE- AM) cassou o mandato do prefeito do município de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça, e do vice, Mário Abraão, os dois ficarão nos cargos até o julgamento dos recursos.

Eles foram alvos de uma investigação judicial eleitoral que constatou doações não identificadas e doações de pessoas jurídicas para a campanha deles em 2016, as práticas são proibidas pela legislação.

O TRE-AM julgou a decisão de primeira instância. Em 2017 ele já havia sido cassado pelo mesmo caso e permaneceu no cargo, o prefeito de Presidente Figueiredo deverá utilizar todos os instrumentos de recursos e entrar com "embargos de declaração", para esclarecer detalhes da sentença e ganhar tempo.

Texto Web: Bruna Oliveira