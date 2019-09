Bolsonaro debocha de pedido: 'Só pelo bafo não vai ter emprego'

O presidente Jair Bolsonaro foi filmado debochando de um homem que o abordava na porta do Palácio do Planalto, na manhã desta sexta-feira, (27). O rapaz dizia que era da área do Turismo e insistia que o presidente o ajudasse a conseguir um emprego. Em determinado momento, Bolsonaro comenta com um de seus seguranças que "só pelo bafo", ele não teria trabalho.



A gafe aconteceu na transmissão da própria página oficial do presidente. O comentário pode ser visto na transmissão publicada na conta oficial do presidente no Twitter, aproximadamente aos 2:09 minutos.

Veja o vídeo: