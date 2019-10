Prefeito Arthur emite nota sobre morte de engenheiro em Manaus

Prefeito de Manaus Arthur Neto | Foto: Lucas Silva

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Neto manifestou-se na manhã desta terça-feira (1) a respeito da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, 42, cujo corpo foi achado nessa segunda-feira (30), no Tarumã.

Por meio de suas redes sociais ele apontou o envolvimento de traficantes no caso. Confira na íntegra a declaração do prefeito de Manaus:

" Penso muito na generosidade da nossa gente e pouco nas pessoas de maus instintos. Valorizo a primeira, sempre.Meu enteado Alejandro, filho de minha esposa Elisabeth, é mais um dos milhões de usuários de drogas que as facções criminosas arrebanham em nossa cidade e em nosso país. Sofrido, luta contra o vício há mais de 10 anos. O tráfico toma conta de tudo e de muitos. Nada se faz de efetivo contra ele, que corrompe consciências e se implanta com força em Manaus. Criou uma "justiça" própria, estabelecendo a pena de morte num país que não a adota.A casa de Alejandro foi invadida na noite do último domingo. Dois homens encapuzados, "cobrando" dinheiro a um dos presentes. Um dos meninos se trancou no banheiro e Alejandro recebeu golpe de coronha que lhe abriu a cabeça. Levaram o que queriam: o rapaz Flavio, a quem "cobravam" pagamento pelo trabalho maldito que leva pessoas à perdição. Principalmente os jovens, muitos deles viciados desde 10 ou 12 anos de idade. Sequestraram e assassinaram Flavio, assim como sequestram e matam, todos os dias, aqueles que se tornam dependentes e não conseguem mais pagar aos seus algozes.Minha esposa entrou em desespero, quando soube que gente sem caráter tentava fazer crer que seu filho teria matado Flavio. Maldade indescritível. Alejandro saiu ferido pela truculência dos invasores e, quando o vimos, seu estado era lamentável: ferido, abatido, com medo de ser morto por tipos parecidos com os que levaram seu amigo, outra vítima das drogas, que se espalham como praga, muitas vezes perto da gente. Elisabeth tomou conhecimento dessa infâmia, quando Alejandro já se encaminhava para internamento numa clínica para dependentes. Revoltado com a mãe que, mais uma vez, o socorria e, outra vez mais, chorava pelo medo de perder pessoa tão amada. Chegaram a fazer transmissões ao vivo, inventando que Alejandro estaria, naquele momento, no Distrito Policial, onde, bem cedo, ele já prestara depoimento. Amargurou minha alma, porque se Elisabeth não fosse minha esposa, não teria havido tanta mentira e tanta tentativa de escândalo. Era a mim que queriam atingir. Talvez por ter organizado as finanças e a previdência de Manaus. Por não se conformarem com tantas obras transformadoras que varrem a cidade inteira. Por não aceitarem o respeito que o Brasil me dedica e que é o meu orgulho. Fiquei pensando se não estaria prejudicando a arquiteta de renome, de vida cômoda e tranquila, até me conhecer e termos decidido a partilhar a vida. Falo para mães e pais que, diariamente, perdem seus filhos primeiro para o tráfico e depois para a morte. Mães e pais, indefesos, que não têm voz e nem vez. Mães e pais, cujos filhos viciados, desesperados, mortos, não interessam a quem vive de fabricar manchetes. Mães e pais de cujos filhos Elisabeth procura cuidar como se fossem seus. Mães e pais que convivem com o medo e a incerteza o tempo todo.Isso mesmo que Alejandro sempre provocou em Elisabeth: sumiços, distância, vida sem sentido, desperdiçando o futuro. É triste para mim vê-la na sala ou no quarto, calada, triste, chorando, por não poder acarinhar seu menino querido. Botemos um ponto final: Alejandro estava recebendo amigos. Teria cabimento que sumisse por segundos e voltasse de capuz, armado (ele nunca usou nem canivete) e sequestrasse Flavio? Sim, porque o assassino desse pobre rapaz o sequestrou e, para fazer isso, teve de abrir a cabeça de Alejandro com uma coronhada. E porque Alejandro ficou parte da madrugada cercado por nós, que depois o transferimos para outro lugar, com receio de que a solidão atraísse os bandidos de novo. Sejamos claros: Alejandro é doente. Padece de um vício que não o abandona. Mas jamais foi ou será um assassino. Bem ao contrário, é vítima de gente que mata e sequestra sem remorso, movida por dinheiro imundo.Manaus está cheia de Alejandros. E de monstros que os exploram impunemente. Sociedade injusta. Pela miséria, fornece soldados para os chefões do tráfico.Vejo minha esposa, finalmente, conseguir dormir. Isso me acalma o coração. Sei, porém, que o despertar será outro dia de dor pelo filho isolado numa clínica.Que os assassinos de Flavio sejam logo presos e levados a julgamento.Manaus merece paz e verdade. Jamais mentiras e terror. " Arthur Virgílio Neto, Prefeito de Manaus

Entenda o caso:



De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na madrugada desta segunda-feira (30/9), foi registada, na unidade policial, denúncia de que um homem não identificado agrediu duas pessoas, uma delas ferida com arma branca, durante uma festa em uma casa de um condômino no bairro Ponta Negra, zona oeste da cidade. Na ocasião, o homem teria sequestrado Flávio Rodrigues dos Santos.

O corpo de Flávio foi encontrado na tarde de hoje, no bairro Tarumã, zona oeste da cidade. Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), bem como peritos do Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local onde o corpo foi encontrado.

Segundo o delegado, algumas pessoas já foram até a delegacia prestar esclarecimentos sobre a ocorrência. A autoridade policial explicou que as periciais técnicas foram requisitadas para realização no local onde o corpo da vítima foi encontrado e na casa onde ocorreu a festa, assim como o exame de necropsia no corpo da vítima para saber as causas da morte.

Goes destacou que as diligências e torno do caso seguem em andamento com intuito de desvendar a ocorrência, além de identificar e prender os envolvidos no crime. O titular do 19º DIP ressaltou, ainda, que, no momento, outras informações não poderão ser repassadas para não comprometerem o andamento dos trabalhos.