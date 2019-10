Vídeo: Câmara Municipal de Manaus renova contrato com empresa suspeita

A empresa está sendo investigada desde 2018 | Foto: Reprodução

Manaus - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) renovou o contrato com a empresa investigada desde 2018 pelo Ministério Público do Estado (MPE- AM) por atos de improbidade administrativa em contrato firmado na antiga gestão da Câmara Municipal de Manaus.

A empresa Tk representação e manutenção de sistema eletrônico ltda, localizada na Rua Joaquim Sarmento, 500, no Centro de Manaus possui, segundo o proprietário, 29 anos no mercado e 10 anos no mesmo endereço.

Sobre o contrato fechado com a CMM no ano de 2018, na gestão do então presidente Bosco Saraiva, a empresa prestou serviços por apenas seis meses. O proprietário da empresa informou que recebeu proporcionalmente ao valor total do contrato e prestou este esclarecimento ao Ministério Público. O inquérito corre na promotoria de defesa e proteção ao patrimônio público.

Renovo no contrato

Mesmo "na mira" do Ministério Público, a empresa ganhou pelo menor preço e foi novamente contratada pela CMM. Conforme o extrato do contrato, a empresa vai prestar serviços de monitoramento, manutenção preventiva e corretiva do sistema fechado de televisão, entre outros.

O valor é de R$ 463.968.00 e para o eventual serviço de troca de componentes o valor estimado é de R$ 60.032,00, ou seja, são mais de meio milhão de reais contratados com uma empresa que já tinha dado dores de cabeça aos vereadores de Manaus por possível dano aos cofres públicos.

