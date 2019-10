AM terá um dos maiores parques de exposição, diz Alessandra Campelo

Deputada Estadual Alessandra Campelo | Foto: Fabiane Morais

Manaus - O fortalecimento do setor primário este ano com a volta da Exposição Agropecuária do Amazonas (41ª Expoagro) foi destacada pela deputada Alessandra Campelo. A feira começou na última quinta-feira (3) e vai até domingo (6), no Centro Universitário Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.



Este ano, a Expoagro retornou de forma provisória na Nilton Lins, mas, na avaliação de Alessandra, a feira será melhor ainda em 2020. Tudo porque o Estado já tem um terreno doado pela União, no Km 2 da BR-174, onde será construído o novo Parque de Exposições.

O local contará com 120mil m² de área para circulação de pessoas e expositores, sistema de vigilância, arruamento e estacionamento próprio.

“Será um dos maiores parques de exposição do País e um marco no setor primário do Amazonas. Fico feliz por participar efetivamente dessas conquistas para a nossa gente”, concluiu a vice-presidente da Assembleia Legislativa, entusiasta da Expoagro desde o tempo em que participou da administração da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

Volta da Expoagro

“A volta da Expoagro é uma luta nossa. É o maior evento de agronegócios do Amazonas. Muito mais do que a população pode ver, que é diversão, que é esse contato com o mundo rural que as pessoas não conhecem, esse é o momento em que o Governo fortalece o setor primário ao tirar o ICMS dos implementos e insumos agrícolas, valorizando os produtores rurais e gerando milhões em negócios”, disse a deputada.

Segundo o Governo, nesta edição a Expoagro deve movimentar R$ 30 milhões e atrair um público de 350 mil pessoas até o próximo domingo. Durante o evento, o governador Wilson Lima assinou decretos e termos de cooperação que beneficiam produtores rurais, agricultores, piscicultores e pecuaristas.

Leia mais:

Exposição do Amazonas deve movimentar R$ 30 milhões em negócios

Veja o vídeo:

Exposição agropecuária do Amazonas em 2019 | Autor: TV EM TEMPO