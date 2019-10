Cadê o Queiroz? "Tá com a tua mãe", responde Bolsonaro

| Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro conversava com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada neste sábado (5) quando um homem perguntou sobre Fabrício Queiroz, ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). "Tá com sua mãe", respondeu o presidente.



Bolsonaro andou de moto no terreno do palácio e parou para falar com visitantes.Depois de ouvir elogios, conversar brevemente e tirar fotos, escutou a pergunta, feita por um homem que estava de bicicleta e que não se identificou. "E o Queiroz?" Bolsonaro então respondeu duas vezes "tá com sua mãe" enquanto colocava o capacete para retornar ao palácio.

Após a saída do presidente, um apoiador de Bolsonaro chegou a bater boca com o ciclista, mas depois ambos deixaram o local. O Ministério Público do Rio de Janeiro chegou a abrir investigação sobre suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no caso que envolve o filho do presidente.