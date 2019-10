MDB realiza convenção e Braga comemora renovação de ideias

| Foto:

Manaus - "O MDB é o partido do Brasil e dos brasileiros. Foi assim que fizemos a transição democrática e é assim que vamos continuar defendendo as bandeiras da democracia , o desenvolvimento econômico e social e a responsabilidade ambiental." A afirmação foi feita pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, em discurso na Convenção Nacional da legenda, realizada neste domingo (06), em Brasília.

O senador Eduardo comemorou a eleição do líder do MDB na Câmara, deputado Baleia Rossi, para a presidência do partido. Ele elogiou a capacidade de diálogo de Rossi e disse que o acordo em torno do nome do deputado construiu a união necessária entre as bancadas da Câmara e do Senado, lideranças estaduais e municipais.

Renovação

A convenção deste domingo marca, de acordo com Eduardo Braga, "a renovação de ideias e compromissos do MDB e o retorno às origens do partido, que sempre representou os anseios populares".

Em entrevista à imprensa, o líder reafirmou a independência do MDB em relação ao atual governo, deixando claro que o partido orienta suas posições de acordo com os interesses do país e do povo.

Sobre a reforma da Previdência, lembrou que houve um acordo entre as lideranças e o governo para que ela caminhasse paralelamente ao pacto federativo, que vai garantir mais recursos para estados e municípios. "O esforço para o ajuste fiscal, com a reforma da Previdência, só tem razão de ser se houver novas medidas capazes de abrir aos brasileiros oportunidades de uma vida melhor, com geração de mais emprego e renda pais afora", argumentou