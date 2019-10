‘Deixe a justiça fazer o papel e apontar os envolvidos’ pede vereador

Os parlamentares pediram cautela sobre eventual interferência política no episódio sobre a negação do requerimento | Foto: Divulgação

Manaus - Por maioria dos votos, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) derrubou na manhã desta segunda-feira (7) a solicitação de requerimento do vereador Chico Preto (PMN) que pedia informações da Casa Militar, da Prefeitura de Manaus, sobre os servidores e veículo envolvidos no caso Flávio Rodrigues. Na ocasião, os parlamentares pediram cautela sobre eventual interferência política no episódio. “Deixe a justiça fazer o papel e apontar os envolvidos. Gostaria que meus pares e a população entendessem que essa Casa não tem poder de polícia, mas sim de fiscalizador”, alertou o líder do governo Câmara, vereador Marcel Alexandre (PHS).

“Não vejo outro caminho se não o da prudência. O requerimento solicita informações dos servidores e do veículo, mas como? Na justificativa verbal isso se conduz para um fato policial. Se for para isso, peço que os vereadores se acautelem e vamos passo a passo”, completou o vereador Marcel ao votar contra o requerimento.

Citado pelos próprios colegas como um dos parlamentares que teve a fala mais prudente e cautelosa, o vereador professor Gedeão Amorim (líder do MDB), disse que se fosse aprovado o pedido não contribuiria nas investigações e discussões ainda em andamento. “Qualquer coisa que fizermos aqui, estaremos trazendo problemas para essa Casa e para o caso. Portanto, de bom senso, penso que devemos nos acautelar”, afirmou de sua bancada.

Já o vereador Cel. Gilvandro Mota (PTC) lembrou que no artigo segundo do regimento interno da Casa Militar do município, está claro que o órgão é responsável pela segurança pessoal do prefeito e de sua família. “Existe uma legislação da própria Casa Militar que garante a proteção da pessoa do prefeito e de sua família. Deixem que as investigações apurem os fatos. Temos que ter cuidado, enquanto vereadores. Antes desse juízo de valor, deixemos a investigação seguir”, declarou.

Outros vereadores concordaram com a derrubada do requerimento e destacaram seus votos em pronunciamento. “Quem tem que solicitar essas informações é a polícia”, afirmou o vereador Raulzinho (DEM). “Peço parcimônia. Que possamos aguardar as investigações. A própria polícia já disse que não há envolvimento do prefeito”, reforçou o vereador Dante (PSDB). “É muito cedo, o caso é muito recente e nos anteciparíamos ao aprovar isso”, completou o líder do PSD, o vereador Gilmar Nascimento.

*Com informações da assessoria