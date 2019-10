Vídeo: texto da reforma administrativa chega à Aleam esta semana

A reforma gerou críticas da oposição | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O texto da reforma administrativa do estado do Amazonas deve ser redigido em regime de lei delegada. A mensagem governamental deve chegar à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam-AM) ainda esta semana. Os parlamentares de oposição ao governo Wilson Lima criticam o formato do texto.

Críticas e oposição

Uma emenda à constituição do Amazonas redigida no ano de 2007 exclui a elaboração de leis delegadas por meio do Legislativo. No artigo 31, o inciso quarto está suprimido por força de lei. A contradição causou confusão sobre a legitimidade ou não delegação da reforma administrativa.

A aprovação da lei delegada causou burburinhos no cenário político do amazonas. No dia da votação, o deputado de oposição Wilker Barreto (PHS) não estava em Manaus por motivos familiares. Ele criticou o posicionamento do Legislativo.

O motivo da reforma

Lideranças do governo na casa, em sua maioria, acreditam em um projeto sólido, que trará economicidade à máquina pública em longo prazo .

O objetivo da reforma é a fusão de algumas secretarias de estado para a otimização dos serviços e rotinas administrativas da mesma natureza, resultando na diminuição de gastos desnecessários.

O governo tem um mês para encaminhar a proposta ao legislativo, seguindo a tramitação da lei delegada, aprovada pela maioria da casa.

