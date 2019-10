Vídeo: sindicâncias apuram conduta de servidor da PMM no caso 'Flávio’

Secretário extraordinário Luiz Alberto Carijó e procurador Rafael Albuquerque representaram a prefeitura na audiência | Foto: ROBERVALDO ROCHA / CMM

Manaus - O secretário Extraordinário de Articulação Política, Luiz Alberto Carijó, afirmou nesta quarta-feira (9), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Zona Oeste, que a Prefeitura de Manaus abriu duas sindicâncias para apurar a presença do sargento Eliseu da Paz, lotado na Casa Militar, e o uso do veículo da marca Toyota Corola, alugado ao município e que aparece em imagens de segurança no dia da morte do engenheiro Flávio Rodrigues.

Carijó esteve ao lado do procurador-geral do Município, Rafael Albuquerque, na manhã de ontem, CMM, para sanarem todas as dúvidas dos parlamentares quanto às denúncias de uso indevido da estrutura da administração municipal no caso. Ao atenderem o convite para do presidente da Câmara, vereador Joelson Silva (PSDB), Carijó e Rafael deixaram claro que a Prefeitura de Manaus não está prevaricando.

" “Não houve nem um tipo de prevaricação. Todas as medidas que cabem a instituição Prefeitura de Manaus estão sendo apuradas. Não recebemos nem uma missiva, nenhum ofício, nenhuma carta, nada da Polícia Civil. Nós não falharemos em tomar as providências que sejam necessárias, tão logo saibamos de qualquer ato que envolva a Prefeitura de Manaus”, " Rafael Albuquerque, Procurador Geral do Município

O secretário de Articulação Política explicou que, no gabinete militar, o serviço de segurança é intermitente. “Isso não é só na Prefeitura de Manaus, é no Planalto, no Governo do Estado, nos tribunais. É uma simetria nacional”, disse Carijó. “Mas nós vamos apurar e, se for necessário, haverá punições dentro da lei”, afirmou.



Questionado sobre qualquer influência do prefeito Arthur Virgílio Neto no caso, o secretário Carijó garantiu que em nenhum momento houve ordem de terceiros para isso. Ele afirmou que não houve nenhuma orientação superior, seja do prefeito ou de quem quer que seja.

“Até porque, no dia do evento, o prefeito estava em um procedimento médico no hospital Adventista e estava, inclusive, sedado. Se houve qualquer tipo de acobertamento, a prefeitura desconhece e isso é uma questão que está no âmbito do inquérito da Polícia Civil”, afirmou Carijó. Ele lembrou que o próprio delegado Paulo Martins já confirmou que não houve envolvimento do prefeito Arthur no processo.

Sindicâncias

O procurador-geral do município, Rafael Albuquerque, destacou a existência do Decreto Municipal 2.572, de outubro de 2013, que legitima a segurança pessoal para o prefeito, vice-prefeito e suas respectivas famílias. Mesmo assim, ele explicou que foram instauradas duas sindicâncias para apurar a presença do servidor municipal, que está lotado na Casa Militar, no dia do incidente.

“Nós já temos duas comissões de sindicâncias para apurar as circunstâncias de envolvimento de um servidor público, ocupante de cargo em comissão, no evento. A outra comissão de sindicância instaurada é para apurar as circunstâncias de utilização de um veículo. Caso comprovada alguma ilegalidade, aplicaremos as penalidades passíveis de serem aplicadas”, esclareceu.

Ao ser indagado sobre uma possível falta de cumprimento de dever por parte da prefeitura, o procurador-geral afirmou que estão sendo feitas as apurações cabíveis e que a prefeitura não está prevaricando.

Imparcial

Dezenove, dos 38 parlamentares presentes, manifestaram-se com vários questionamentos. O presidente da CMM, vereador Joelson Silva (PSDB), considerou importante a ida dos representantes da prefeitura e se disse esclarecido sobre o caso. “Para nós, houve um esclarecimento naquilo que eles puderam fornecer de informações. Vamos cumprir nosso papel com imparcialidade, tranquilidade e serenidade”, disse o presidente.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo