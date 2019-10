CMM estuda anular eleição para conselheiros tutelares em Manaus

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) ferveu, na manhã dessa segunda-feira (14), com a chegada de uma comissão de conselheiros tutelares não eleitos para o quadriênio 2020-2023, no pleito do último dia 6. Na galeria, eles promoveram um alvoroço reivindicando uma nova eleição, ao acusarem parlamentares da Casa de alterar o resultado, por apoio ilegal a outros candidatos. Eleitos, os conselheiros tutelares são responsáveis por auxiliar os vereadores em possíveis demandas e atuar junto à comunidade.



Com a mobilização, a CMM criou uma comissão comandada pelo vereador e presidente da Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso (COMDCAI), Mauro Teixeira (Podemos), integrada por Elias Emanuel (PSDB) e Dante (PSDB), para receber as solicitações dos manifestantes.

O candidato a conselheiro tutelar da zona Oeste, Francisco Arcelino, informou que o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) não esteve durante o processo de apuração dos votos. Ele pediu que MP-AM ajude a comitiva nesse processo, porque, para ele, conselhos como o Conselho Tutelar são a balança da sociedade.

“Queremos um novo pleito límpido e sem participação do poder dos vereadores, que tiveram seus candidatos, em cada zona. Entre um cidadão comum e um candidato com uma estrutura de vereador, quem vai ganhar?”, questionou Francisco.

Entre os maiores questionamentos de Francisco, estão os diversos resultados divulgados pela organizadora do pleito, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de a compra de votos por meio de “dinheiro, transporte, gasolina e bebida alcoólica”.

Um dos conselheiros tutelares não eleitos da Zona Oeste, João Furtado, elenca mais de cinco problemas detectados no pleito. Segundo ele, houve cinco resultados diferentes. O primeiro antes de um apagão de energia elétrica, outro quando o sistema foi restabelecido, o resultado divulgado na segunda-feira (7), no Diário Oficial do Município de Manaus, outro resultado publicado na quarta-feira (9) e o Boletim de Urna (BU).

“Queremos a anulação do pleito, por toda ausência de policiamento e falta de fiscalização. É inadmissível constatar um determinado número de votos e depois verificar uma contagem menor”, diz Furtado. “O processo de eleição foi difícil, porque, em algumas áreas de Manaus, nós tivemos que lutar contra o poder político, em que houve disputa desigual de cidadão comum com cidadão amparado pela máquina pública”, observou.

Furtado lembrou que a apuração começou às 18h do dia 6 e houve paralização do sistema, que reduziu o volume de votos. “Por exemplo, antes do sistema dar pane, havia candidata com 1.111 votos, e, quando a plataforma retornou, ela tinha pouco mais de 600 votos”, afirmou Arcelino.

O candidato revelou ainda que já há um processo reivindicando essa inconsistência junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam), além de ter contabilizado e ter em mãos todas as cópias com os resultados inconsistentes. “O resultado divulgado no Diário Oficial no dia 9 não bate com a soma dos Boletins de Urna. Alegaram duplicidade. Mas esta duplicidade não duplicou o voto de todos. Então, trata-se de uma duplicidade seletiva?”, questionou.

Moção

Antes da chegada da comissão de conselheiros não eleitos, houve um pedido de moção de parabenização aos 46 conselheiros eleitos, sugerido pelo vereador Amauri Colares. Neste momento, o parlamentar Chico Preto (sem partido) questionou a moção devido aos diversos documentos que se acumulam no gabinete dele, elencando problemas no pleito.

“A Casa, antes de aprovar qualquer moção, tem que analisar os documentos que chegaram, não só no meu gabinete, mas em outros também. Há de se lembrar que houve duas divulgações de resultados e desejo que isso seja muito bem observado pelo vereador Mauro Teixeira (presidente da comissão). Se a Casa tem esse poder de fiscalização, que coloque os pingos nos ‘is’”, concluiu Chico Preto.

O vereador Mauro, por sua vez, informou que a CMM não é conivente com nenhuma irregularidade e que a casa do povo está de portas abertas aos conselheiros e junto ao MP.

Segundo a presidente interina do CMDCA, Ana Maria Carvalho, o órgão aguardará o documento da primeira reunião da comissão, para tomar conhecimentos dos fatos e tomar possíveis providências.