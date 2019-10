Vídeo: saiba como está o mandato dos vereadores eleitos em Manaus

O conhecimento da população é a maior arma contra a corrupção | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Saiba quais as principais responsabilidades de um vereador, conheça sobre a produtividade e a eficiência dos parlamentares de Manaus e de que forma os projetos idealizados pela categoria beneficiam a sociedade.

Legislar

É por meio das leis que hoje em dia é possível manter a ordem e a administração interna de nações no mundo inteiro. No Brasil, é papel dos senadores debater leis de interesse nacional. É uma análise iniciada entre os deputados na Câmara Federal, em uma tramitação frenética, que analisa todos os pontos da lei em discussão.

Nos estados, são os deputados locais que possuem essa função. E essa mesma lógica é repetida entre os mais de cinco mil municípios brasileiros, na figura dos vereadores. Saiba o papel de um legislador municipal.

A maior parte dos eleitores, além de não conhecer as funções do vereador, desconhece o que é discutido na Câmara Municipal. Essas informações ficam disponíveis ao público no site da Câmara Municipal de Manaus (CMM), assim como todos os projetos de lei e comendas apresentadas por cada um dos 44 parlamentares.

Entre as discussões, estão assuntos considerados supérfluos como: arte, proibir a venda e a utilização do andador infantil na cidade de Manaus, instituir datas comemorativas que já existem no calendário, como o Dia da Mulher e uma série de menções honrosas a personalidades ou figuras políticas em troca de favores.

Falta de produtividade

Dos 319 projetos de lei em análise pela CMM, apenas uma pequena parcela tem origem no Executivo. A baixa produção dos parlamentares está aliada a má qualidade das propostas, na visão de críticos e analistas políticos.

Um candidato a vereador não pode: prometer a construção de escolas, garantir melhorias na coleta de lixo do município, terminar obras de gestões anteriores, criar centros de arte e cultura ou reforçar o policiamento nos bairros.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo