David Almeida lança núcleo Avante Jovem nesta quinta em Manaus

Núcleo será o responsável para construir propostas de políticas públicas para o segmento | Foto: Fabiane Morais

Manaus - O presidente do diretório estadual do Avante, David Almeida, realiza nesta quinta-feira (17) o lançamento do novo núcleo temático da legenda no Amazonas, o Avante Jovem. David apresentará aos filiados e convidados o grupo de jovens que atuará no segmento, com o objetivo de organizar uma agenda de construção de propostas de políticas públicas da juventude para o plano estadual do partido.

Com a presença de aliados políticos, David realizará o evento às 19h, na casa de eventos Beer Dance, Praça 14 de Janeiro, Zona Sul.

O Avante Jovem será o segundo núcleo fundado pelo partido no diretório estadual - o primeiro foi o Avante Mulher. David disse que o novo núcleo será responsável pela organização da juventude, tanto nas questões internas do partido, quanto na organização de seminários, congressos, fóruns e plenárias em geral junto às organizações de jovens amazonenses em diversas frentes, como empreendedorismo, social, ambiental, educacional, esportiva, rural, entre outras.

O núcleo será formado por um grupo diretor similar ao da executiva estadual, mas contará com lideranças de diversos segmentos que serão liderados por militantes não candidatos e pelos pré-candidatos e pré-candidatos jovens do partido às eleições de 2020, tanto na capital, quanto nos demais municípios onde o partido está presente no interior do Amazonas.

David afirmou que o objetivo do partido é reunir a juventude do partido e construir propostas para Manaus e outras cidades do Amazonas. “Queremos que o Avante Jovem se reúna com os mais diversos nichos juvenis, a fim de construir propostas de políticas públicas voltadas para o segmento nos seus mais diversos campos de vivência ou de atuação, como o empreendedorismo, o meio ambiente e o educacional. São propostas que serão inseridas no plano de governo do partido para Manaus e o estado do Amazonas”, disse o presidente do Avante.

Avante Jovem

Com um grupo formado hoje por mais de 100 membros, entre estudantes, profissionais liberais, líderes comunitários e empreendedores, o Avante Jovem será coordenado pelo perito judiciário Marinho Santos, ex-coordenador do Ministério Jovem Arquidiocesano da Igreja Católica de Manaus, um movimento da Renovação Carismática. De acordo com Marinho, a subdivisão do Avante Jovem em diversos segmentos servirá para inserir o maior número de grupos organizações de juventude, com o objetivo de fortalecer as discussões políticas em torno das causas da juventude.