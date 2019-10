Tabosa é cassado pela quarta vez e TRE-AM afirma que cabe recurso

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cassou por unanimidade o mandato de vereador de Ronaldo Tabosa (sem partido), por infidelidade partidária | Foto: Reprodução

Manaus - O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cassou por unanimidade o mandato de vereador de Ronaldo Tabosa (sem partido), por infidelidade partidária. Ele deixou o PP em 2018 e neste ano, assumiu cadeira na Câmara Municipal de Manaus (CMM), como suplente do deputado estadual Álvaro Campelo (PP). Tabosa também já foi cassado em 2013.



Para esta nova decisão, o secretário judiciário do TRE-AM, Walber Oliveira, afirma que de praxe, nestes tipos de decisão, cabe recurso. Já a assessoria do parlamentar informou que irá aguardar a publicação do acórdão, para saber sobre a permanência ou não no cargo.

Tabosa avaliou que não cometeu infidelidade partidária. “Eu saí do PP na época da janela eleitoral, tentei retornar ao PP, mas fui impedido pela presidência. Esta é a minha quarta cassação e isso acontece porque não tenho um protetor”, disse ao se referir a ausência de um padrinho político. “Isso é uma brincadeira. Uma vergonha. Não consigo desenvolver o meu trabalho”, comentou.

O vereador conta que a sua primeira cassação aconteceu em 2011, quando estava deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e que também o acusaram de infidelidade partidária. A segunda vez foi em 2013, quando a vereadora Glória Carrate (PDT) assumiu como suplente. A terceira foi ontem.

O que seria a quarta, é na verdade a primeira cassação que ocorreu em 2009, quando o seu filho, Jander Tabosa que perdeu o cargo, após acusação de falsidade ideológica. Em 2007 Jander era o candidato a vereador, mas que aparecia nas propagando era o seu pai, Ronaldo Tabosa. Questionado quanto a uma possível decisão desfavorável, Tabosa adianta que não descarta o retorno para um programa de televisão.

O presidente da CMM, Joelson Silva (PSDB) informou que até a tarde desta quarta-feira ele não havia recebido a formalização da cassação de Ronaldo Tabosa e precisaria do documento para poder se posicionar. “Caso seja um processo sem problemas, sem suspensão, a posse ocorre imediatamente, ainda neste mês”, esclareceu.

A advogada do PP, Maria Benigno, monitora a situação do vereador Tabosa e disse que vai buscar resgatar a vaga para a legenda. “A decisão da corte Eleitoral foi unânime e é digna do nosso respeito. O Tribunal reconheceu a desfiliação irregular. O vereador saiu do PP sem a justificativa devida, perdeu o mandato. A fraude foi constatada e corrigida”, explicou. Ela observou que o TRE agiu certo ao reconhecer que o mandato pertence ao partido. “O mandato é do partido, porque quem elege o parlamentar é o eleitor”, explicou.

Linha sucessória

Em 2016, a coligação "Por Uma Só Manaus" contou com o arco formado por dez siglas - PMDB, PP, PTB, PPS, PHS, PV, PSL, PPL, PRP e PTN. Dentro desta perspectiva, Marisson Roger (PP) poderá assumir a vaga, já que está na linha sucessória quantitativa.

Até a tarde de ontem, o TRE ainda não tinha publicado o acórdão da decisão. De acordo com o quadro de coligações das eleições de 2016, a ex-vereadora Socorro Sampaio seria a primeira suplente, mas ela se desfiliou do PP juntamente com a Pastora Luciana, a segunda suplente, o que abriu caminho para Marisson Roger da Silva Assunção. Detentor de 737 votos na batalha eleitoral de 2016, ele pode ficar com a vaga.

Polêmica

Entre cassações, a mais polêmica é a de 2013, quando a vereadora Glória Carrate (PDT) assumiu como suplente dele, após o TRE ter cassado o seu mandato. “Em nenhum momento pedi a cassação do Tabosa, ele tinha uma liminar. Ela caiu e eu como suplente fui chamada para assumir o lugar dele na CMM. Esse procedimento é normal, se eu não assumisse outra pessoa iria ficar com a vaga. Não dei pernada em ninguém, sou sexo frágil, quem sou para derrubar alguém”, explicou a época.