Projeto de Lei pretende instalar lixeiras subterrâneas em Manaus

Manaus - O vereador Jaildo Oliveira (PCdoB) apresentou, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o projeto de lei (PL) 236/2019 que determina a instalação de lixeiras subterrâneas na capital amazonense. O projeto foi encaminhado para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Segundo Jaildo Oliveira, o projeto tem como objetivo instalar lixeiras subterrâneas para incentivar a população a separar os resíduos sólidos do material orgânico, que deverão ser armazenados no referido recipiente, dando-lhes o destino correto através da coleta seletiva. "Essa proposta tem o intuito principal de minimizar os problemas causados pelo lixo, uma vez que o descarte incorreto causa entupimento e estragos de bueiros, principalmente na época de chuva, devido ao lixo que se acumula na tubulação de esgoto", justifica.

Jaildo Oliveira informa que a lixeira subterrânea acondiciona uma quantidade maior de lixo e deve ser bem lacrada para não transbordar e deixar o lixo à mostra, atraindo animais. Segundo ele, o problema do lixo, infelizmente, ainda é uma realidade na cidade de Manaus e vem ganhando mais força com o ritmo acelerado de consumo da sociedade.

O parlamentar também alerta que existem outros fatores que devem ser enfrentados, como exemplo a contaminação do solo e a gestão de resíduos sólidos. Segundo ele, é preciso retirar o lixo diariamente das ruas, calçadas, praças, parques, praias e outros logradouros públicos, caso contrário sua acumulação comprometerá a saúde pública, o bem-estar dos cidadãos e a conservação do meio ambiente.

"Esse será um grande passo para conscientizar toda a população sobre a importância da limpeza pública em termos de higiene e saúde, ressaltando que constantes alagamentos são produzidos pelo lixo que vão direto para os bueiros e igarapés de nossa cidade", enfatiza Jaildo Oliveira.

Segundo o vereador, o município poderá estabelecer parceria com entidades sociais, empresas privadas ou pessoas físicas interessadas em financiar a instalação e manutenção de lixeiras públicas, tanto as subterrâneas quanto as comuns.



Durante todo ano de 2018, foram recolhidas 844.894 toneladas de resíduos sólidos na cidade de Manaus, uma redução em torno de 4,8% em relação ao coletado em 2017, segundo a Secretária Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).





*Com informações da assessoria de imprensa