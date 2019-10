Oposição quer recorrer após Sinésio ser eleito para presidir PT no AM

Deputado Estadual Sinésio Campos | Foto: Divulgação

Manaus- O deputado estadual Sinésio Campos (PT) foi eleito presidente do Partido dos Trabalhadores no Amazonas neste domingo (20), porém quatro chapas querem recorrer à direção nacional do partido por não concordarem com a decisão e pretendem invalidar o pleito, sob alegação de que não ocorreu uma eleição democrática.

De acordo com o deputado federal José Ricado (PT) a decisão de anular ou não a eleição caberá a instância superior do partido.

Sinésio Campos conseguiu a reeleição, sem contar com o número de delegados suficientes para formar o executivo estadual. Conforme regimento interno, 44 pessoas formam o diretório estadual e 14 a executiva.

O deputado estadual possuía nominalmente 124 delegados, mas nem todos registraram presença. Cerca de 300 delegados do partido no Amazonas participaram do congresso. Ao todo, cinco candidatos inscreveram candidatura à presidência, mas só três nomes permaneceram ao final.

A eleição nacional do partido está marcada para ocorrer no final de novembro, em São Paulo.

